Mireasa, sezon 12. Costina și Dian s-au sărutat la petrecere. Cum a reacționat Ionuț, care credea că e unica opțiune a fetei

Deși părea că Ionuț și Costina se plac reciproc, la petrecere a avut loc o răsturnare de situație. Tânăra s-a sărutat cu Dian, iar imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 18 august 2025.

Înainte de prima petrecere din sezonul 12 Mireasa, Costina a cinat în casa băieților, Ionuț i-a pregătit un tort de ziua ei onomastică și ea l-a îmbrățișat numindu-l: „al meu”. În ziua următoare, la petrecere, lucrurile s-au schimbat.

Costina a spus că din gesturile lui Ionuț, a tras concluzia că este genul de bărbat posesiv, iar ea este decisă să nu mai facă greșeala de a intra într-o relație cu tipologia fostului iubit.

„Ionuț încerca să-mi dea anumite chestii să mă simt prost și eu nu mai accept. Nu mai fac o greșeală pe care am făcut-o. Am avut 3 ani o relație în care am vorbeam și zâmbeam doar când mi se dădea voie și am considerat că și Ionuț este foarte posesiv, e genul de băiat care vrea să stea acolo lângă el”, a spus Costina.

„Cred că felul în care ea a gestionat situația nu a fost cel mai ok. Eu am rămas cu gândirea într-un fel, și apoi am aflat că s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a spus Ionuț înainte de difuzarea imaginilor de la petrecere.

Răsturnare de situație după ce Costina și-a exprimat interesul față de Ionuț. Tânăra și Dian s-au sărutat la party

La prima petrecere din sezonul 12 Mireasa Costina și Dian s-au sărutat pe ringul de dans.

Costina a negat inițial că a fost un sărut intenționat, susținând că Dian a întors obrazul. În live, Costina a spus că a făcut ce a simțit și că sărutul nu a fost o greșeală.

„Eu îl văzusem pe Dian de prima dată și i-am zis mamei lui că are un băiat foarte frumos. Am văzut că nu avem o interacțiune. Între timp a apărut totul cu Ionuț, l-am văzut că e mult mai apropiat, dar i-am văzut posesivitatea”, a spus Costina în live.

Dian a mers la petrecere la Ionuț și i-a spus despre apropierea și conexiunea dintre el și Costina. Ionuț i-a spus Costinei că nu mai există pentru el până nu vede imaginile. Costina s-a simțit înjosită de atitudinea lui Ionuț.

„El îmi zice că s-au pupat că așa au simțit, iar ea mi-a zis că a fost o greșeală”, a spus Ionuț într-un dialog cu Gabriela la petrecere.

„De când ne-am început să ne cunoaștem a spus că eu eram unicul pe care vrea să-l cunoască. Nu și-a asumat”, a spus Ionuț în live.

Dian și Costina au declarat că sunt într-o cunoaștere. Prima cunoaștere din sezonul 12 Mireasa.

