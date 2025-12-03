Mireasa, sezon 12. Cum a răspuns Sorin întrebat de Diana dacă este „în stare să își asume un cuplu în casa Mireasa”

Diana și Sorin au explicat de ce evită să se săture și să formeze un cuplu în casa Mireasa, deși stau doar împreună și fac gesturi tandre reciproc.

Diana și Sorin sunt tot mai apropiați în ultima perioadă, însă continuă și momentele tensionate dintre ei. Fata a plâns, din nou, și i-a spus că are nevoie doar ca el să îi fie alături și să o încurajeze în aceaste ultime săptămâni din competiție. Cu toate acestea, deși ei petrec tot timpul împreună, au ales să nu formeze iar un cuplu.

Mai mult, la Mireasa, Diana și Sorin au dezvăluit că au făcut o înțelegere. Aceștia nu vor să se sărute sau să se mai declare un cuplu în emisiune pentru a nu da curs altor speculații.

Cum a răspuns Sorin Cum întrebat dacă „este în stare să își asume un cuplu în casa Mireasa”

La Capricii, Sorin a oferit și răspunsul întrebării adresate de Diana pe material. „Ești în stare să îți asumi un cuplu în casă?”, a fost curiozitatea fetei.

„Da”, a răspuns el clar și răspicat.

De asemenea, ei au adăugat că se simt oricum ca într-un cuplu, însă evită în continuare să facă pasul spre un sărut care ar oficializa relația lor în emisiune.

„Eu nu am vrut să fac acest lucru, doar acest sărut pentru a mă feri de titulatura de cuplu în casă. Vreau să mă feresc de anumite chestii, discuții, competițional. Nu mă interesează gura lumii, e vorba de liniștea noastră”, a mai explicat el.

„Acum o săptămână am spus că mai bine evităm orice discuție pentru că se discuta despre ce strategie am făcut noi la hotel. Și am zis că ne vedem noi de liniștea noastră și formăm evitarea acestui cuplu”, a adăugat și Diana.

