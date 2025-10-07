Mireasa, sezon 12. Cum a reacționat Adin la interacțiunile dintre Lavinia și Liviu. Val de reproșuri între cei doi foști, în live

Adin a reacționat în urma imaginilor pe care le-a văzut cu fosta lui iubită în compania lui Liviu. Cei doi au purtat discuții cu subînțeles și au vorbit despre relația dintre ei.

Lavinia și Liviu s-au consolat reciproc după emisia live de luni și au petrecut tot mai mult timp împreună. Cei doi au fost foarte apropiați și au avut un schimb de replici care putea lăsa de înțeles că cei doi și-ar dori mai mult decât doar o prietenie.

Întrebat dacă s-ar fi cunoscut afară cu fata, Liviu le-a spus băieților „Dacă n-aș cunoaște-o, da, clar. Îți dai seama”. Cu toate acestea, discuția dintre ei nu a dus mai departe.

„Zi un nume de băiat care îți place”, i-a cerut băiatul ei.

„Nu am. Zi un nume de fată care îți place”, a răspuns Lavinia

„Lavinia. De când am intrat am vrut să te cunosc. Ai fost în top. Lavinia, Ștefania și Emily. Exact în ordinea asta”, a completat Liviu.

Adin a fost chemat să urmărească imagini cu Lavinia și Liviu. Cum a reacționat fostul iubit al fetei

În emisia live din 7 octombrie 2025, Adin, fostul iubit al Laviniei a reacționat vehement. Fata i-a reproșat că nu este bărbat adevărt și de asemenea, că nu este potrivit pentru ea. Mai mult l-a acuzat că a plecat la primul impediment din relația lor.

„Eu n-am plecat pentru primul hop. Cum a scris doamna Adina în scrioare. Ești cu mine de mână și dansezi cu alții”, a răspuns el.

De asemenea, tânărul a urmărit un material cu discuțiile cu subînțeles dintre Lavinia și Liviu și s-a arătat deranjat.

„Mă așteptam să se întâmple asta mai bine sau mai târziu. Pentru că cunosc bine acest gen de femeie. Am văzut gesturile. Cunosc foarte bine limbajul corpului și te cunosc foarte bine pe tine”, a comentat Adin.

„Eu pe Liviu nu-l văd decât ca pe un prieten, o cunoștință. Dacă crezi lucrul ăsta, înseamnă că nu mă cunoști deloc”, a precizat fata.

„Bănuiam deja lucrurile astea. Știam de când a zis că nu s-a dus spre ea din prima săptămână că era Cristian. Mă așteptam din partea lui Liviu să o placă pe Lavinia și să facă pași, așa cum mă așteptam și de la Lavinia, doar că așteaptă de la mine să vadă că fac pași spre alte persoane”, a mai adăugat fostul ei iubit. Mă deranjează foarte rău că nu sunt asumați. Că asta vor, acolo o să ajungă asta e foarte clar”.

„Nu pot să mă duc la Liviu pentru că simt în continuare pentru tine”, i-a explicat Lavinia.

„Cred că ai un deranj marișor când vezi că interacționează cu alți băieți și interpretezi lucrurile”, a mai reacționat și Liviu.

