Mireasa, sezon 12. De ce Cosmin nu a venit însoțit de mama lui. Noul concurent a spus care este tiparul lui de femeie

Cosmin, noul concurent al sezonului 12 Mireasa, a oferit mai multe detalii despre el la Mireasa. Capriciile Iubirii. Ce a dezvăluit despre părinții lui, dar și despre fostele relații.

Cosmin, noul concurent al sezonului 12, a intrat în casa Mireasa în ediția de luni, 6 octombrie 2025. Tânărul a avut ocazia să interacționeze puțin atât cu fetele, cât și cu băieții și ulterior, la Mireasa. Capriciile Iubirii a oferit mai multe detalii despre el.

Motivul pentru care Cosmin, noul concurent al sezonului 12 Mireasa, nu a venit însoțit de mama lui

Cosmin are 24 de ani, vine din Cluj și este chitarist. El a povestit că nu cântă într-o trupă, însă merge acolo unde este chemat. În ceea ce privește tiparul lui de fată, noul concurent a spus că femeia ideală pentru el și-ar dori să fie calculată.

„Asta contează cel mai mult pentru mine și destul de matură”, a mai spus acesta în cartea sa de vizită.

La Mireasa. Capriciile Iubirii, el a povestit că mai are un frate și încă trei suroi și locuiește împreună cu mama lui. Acesta spune că deși se înțeleg foate bine, aceasta nu a putut să îl însoțească în emisiune.

„Are un job și nu vrea să renunțe la el și este pocăită. Este într-o sectă, e martor. Deocamdată, eu nu sunt”, a explicat Cosmin. Cu toate acestea, femeia l-a sfătuit să fie calm și calculat în emisiune. Tatăl lui, însă, a decedat.

Întebat și dacă există vreo problemă în cazul în care iubita lui ar fi de altă alegere, noul concurent al sezonului 12 Mireasa a ținut să specifice că nu este cazul în această privință.

Cosmin spune că își dorește să își întemeieze o familie și este pregătit să se căsătorească. Cea mai lungă relație a lui a durat aproape trei ani și s-a încheiat în urmă.

Băiatul a primit ulterior întrebări de la fete, iar Ale a fost cea care a spart gheața. Întrebat ce înseamnă pentru el femeie calculată, Cosmin a răspuns: „Să știe ce vrea de la viață, de la relații și să vrea ceva, să facă ceva. N-am nevoie de o femeie lângă mine care să nu facă nimic”.

Tânărul a adăugat că își dorește alături o femeie independetă.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.