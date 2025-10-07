Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. De ce Cosmin nu a venit însoțit de mama lui. Noul concurent a spus care este tiparul lui de femeie

Mireasa, sezon 12. De ce Cosmin nu a venit însoțit de mama lui. Noul concurent a spus care este tiparul lui de femeie

Cosmin, noul concurent al sezonului 12 Mireasa, a oferit mai multe detalii despre el la Mireasa. Capriciile Iubirii. Ce a dezvăluit despre părinții lui, dar și despre fostele relații.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 11:44 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 12:12

Cosmin, noul concurent al sezonului 12, a intrat în casa Mireasa în ediția de luni, 6 octombrie 2025. Tânărul a avut ocazia să interacționeze puțin atât cu fetele, cât și cu băieții și ulterior, la Mireasa. Capriciile Iubirii a oferit mai multe detalii despre el.

Motivul pentru care Cosmin, noul concurent al sezonului 12 Mireasa, nu a venit însoțit de mama lui

Cosmin are 24 de ani, vine din Cluj și este chitarist. El a povestit că nu cântă într-o trupă, însă merge acolo unde este chemat. În ceea ce privește tiparul lui de fată, noul concurent a spus că femeia ideală pentru el și-ar dori să fie calculată.

„Asta contează cel mai mult pentru mine și destul de matură”, a mai spus acesta în cartea sa de vizită.

La Mireasa. Capriciile Iubirii, el a povestit că mai are un frate și încă trei suroi și locuiește împreună cu mama lui. Acesta spune că deși se înțeleg foate bine, aceasta nu a putut să îl însoțească în emisiune.

„Are un job și nu vrea să renunțe la el și este pocăită. Este într-o sectă, e martor. Deocamdată, eu nu sunt”, a explicat Cosmin. Cu toate acestea, femeia l-a sfătuit să fie calm și calculat în emisiune. Tatăl lui, însă, a decedat.

Întebat și dacă există vreo problemă în cazul în care iubita lui ar fi de altă alegere, noul concurent al sezonului 12 Mireasa a ținut să specifice că nu este cazul în această privință.

Cosmin spune că își dorește să își întemeieze o familie și este pregătit să se căsătorească. Cea mai lungă relație a lui a durat aproape trei ani și s-a încheiat în urmă.

Băiatul a primit ulterior întrebări de la fete, iar Ale a fost cea care a spart gheața. Întrebat ce înseamnă pentru el femeie calculată, Cosmin a răspuns: „Să știe ce vrea de la viață, de la relații și să vrea ceva, să facă ceva. N-am nevoie de o femeie lângă mine care să nu facă nimic”.

Tânărul a adăugat că își dorește alături o femeie independetă.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

colaj foto cosmin mireasa sezonul 12
+8
Mai multe fotografii

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Mireasa, sezon 12. Cine este Nicoleta, noua concurentă. Cum și-a descris partenerul ideal...
Înapoi la Homepage
AS.ro Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
Observatornews.ro Ciclonul Barbara mătură sud-estul României. Sfaturile autorităţilor: "Staţi în casă, închideţi ferestrele" Ciclonul Barbara mătură sud-estul României. Sfaturile autorităţilor: "Staţi în casă, închideţi ferestrele"
Un șofer care trecea granița pentru benzină mai ieftină a fost prins de radar de 16 ori într-o zi, pe același drum, în Belgia Un șofer care trecea granița pentru benzină mai ieftină a fost prins de radar de 16 ori într-o zi, pe același drum, în Belgia

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Citește și
Mireasa, sezon 12. Cine este Nicoleta, noua concurentă. Cum și-a descris partenerul ideal
Mireasa, sezon 12. Cine este Nicoleta, noua concurentă. Cum și-a descris partenerul ideal
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Cine este Cosmin, noul concurent. Cu ce se ocupă tânărul
Mireasa, sezon 12. Cine este Cosmin, noul concurent. Cu ce se ocupă tânărul
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat”
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat” Libertatea.ro
Pericol pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva? Ciclonul va rămâne deasupra României. Prognoza meteo, de la șefa ANM
Pericol pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva? Ciclonul va rămâne deasupra României. Prognoza... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un copil împreună: „Nu îmi doresc să se…”
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brioșe cu banane, nuci și scorțișoară. Desert simplu și aromat
Brioșe cu banane, nuci și scorțișoară. Desert simplu și aromat HelloTaste.ro
Un șofer care trecea granița pentru benzină mai ieftină a fost prins de radar de 16 ori într-o zi, pe același drum, în Belgia
Un șofer care trecea granița pentru benzină mai ieftină a fost prins de radar de 16 ori într-o zi, pe același... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vrea cineva o gară ieftină? Dar 10 km de șină? România se pregătește să scurteze calea ferată
Vrea cineva o gară ieftină? Dar 10 km de șină? România se pregătește să scurteze calea ferată Jurnalul
Rugăciunea Arhanghelului Mihail: scutul invizibil împotriva răului
Rugăciunea Arhanghelului Mihail: scutul invizibil împotriva răului Kudika
Cât costă să deschizi un proces de moștenire în 2025. De la notar la avocat – toate taxele explicate
Cât costă să deschizi un proces de moștenire în 2025. De la notar la avocat – toate taxele explicate Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat.
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă" Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
Test ADAC 2025. Care sunt cele mai bune anvelope de iarnă și de care cauciucuri trebuie să se ferească șoferii
Test ADAC 2025. Care sunt cele mai bune anvelope de iarnă și de care cauciucuri trebuie să se ferească șoferii Gandul
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Taylor Swift a publicat imagini seducătoare din culisele videoclipului „The Fate of Ophelia”. Artista şi-a doborât propriul record pe Spotify
Taylor Swift a publicat imagini seducătoare din culisele videoclipului „The Fate of Ophelia”. Artista şi-a... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată cu pere, rucola și gorgonzola, decorată cu nuci și afine. O armonie între dulce, sărat și acrișor
Salată cu pere, rucola și gorgonzola, decorată cu nuci și afine. O armonie între dulce, sărat și acrișor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x