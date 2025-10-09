Mireasa, sezon 12. Diana a izbucnit în plâns la Capricii: „Nu mai vreau nimic”. Comentariul care a făcut-o să cedeze

Diana a izbucnit în plâns la Mireasa. Capriciile Iubirii, după ce Raluca Preda a citit părerile fanilor emisiunii. Fata spune că se simte neînțeleasă și a cedat sub imperiul emoțiilor.

Diana a izbucnit în plâns la Mireasa. Capriciile Iubirii atunci când s-a vorbit despre situația dintre ea, Sorin și Ștefania. În urma unui material în care aceasta îi explica Denisei ce a deranjat-o, de fapt, specialiștii prezenți în platou au vorbit cu fata despre reacția ei.

Diana a izbunict în lacrimi la Mireasa. Capriciile Iubirii. Comentariul care a făcut-o să cedeze

„La mine a ajuns așa: << Până nu o să îi spună un bărbat, adică te-ai erijat în „Eu am dreptate, el n-are dreptate >>, adică voi două și te-aș întreba așa: << Consideri că nu ai greșit cu nimic? >> Care e partea ta de contribuție în acest conflict între voi doi?”, a întrebat-o psihoterapetul Roxana Niciev.

„Ba da. Am exagerat un pic cu emoțiile, cu situația, am dramatizat un pic cam mult”, a recunoscut Diana.

Ulterior, Raluca Preda a citit părerile fanilor emisiunii în legătură cu reacția fetei. Internauții au fost întrebați dacă ei cred că acesta a fost geloasă, iar părerile au fost împărțite. În mediul online, aceasta a fost acuzată că, de fapt, ar fi deranjată de faptul că Ștefania i-a „suflat” titlul de mireasa săptămânii.

„Nu este gelozie. Este frustrare și răutate. O deranjează și umbra Ștefaniei. Toxică femeie este această Diana. E ahtiată după locul 1 (...) Sorin, de câteva zile, este castrat”, se arată într-unul dintre comentariile prezentate în emisiunea din 8 octombrie 2025.

„Eu nici nu aș intra în polemici cu astfel de comentarii”, a fost reacția Dainei

„O să-ți dau o veste foarte proastă. În general, când punem mesaje, încercăm să dăm trei mesaje pozitive, trei negative, ca să mulțumim telespectatorii și să vă mulțumim și pe voi, dar 99% din mesaje sunt așa”, a adăugat Raluca Preda.

„Este în regulă. În primul rând, nu era un conflict între mine și Ștefania. Era un conflict între mine și Sorin. Putea să fie oricine a treia persoană. Nu pot să înțeleg de ce se pune atât accept pe topul ăsta. Da, într-adevăr, am fost pe locul 1, dar să fim serioși, nu putem tot sezonul să luăm locul întâi. Nu este doar despre noi. Nu mă deranjează dacă iese altcineva. Sunt mult mai ok când sunt pe locul 2 pentru că nu mai am atât de multe responsabilități”, a mai ținut să precizeze Diana care a izbucnit în plâns, simțindu-se neînțeleasă.

„Ideea este că doamna Simona a spus că locul 2 este gelos pe locul 1 și mă gândesc că de acolo lumea se gândește la asta” a mai adăugat și Ștefania.

„Nu mai vreau în niciun top. Nu mai vreau nimic. Eu îmi știu dreptatea și dacă oamenilor de acasă le e mai ușor să vadă rău în mine să creadă că eu sunt geloasă, rea și că visez doar la locul 1 pentru că oamenii de acasă vor numai ce vor”, a adăugat Diana.

