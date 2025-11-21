Mireasa, sezon 12. Doamna Nicoleta s-a supărat pe Denisa și a început să plângă. Ce și-au reproșat cele două

Doamna Nicoleta și fiul ei au avut un schimb de replici tăioase în gala din 21 noiembrie 2025. Un conflict al mamei lui Cristian cu Denisa l-a făcut pe acesta să răbufnească.

O scrisoare primită de Denisa a adus tensiuni între aceasta și mama lui Cristian. Fata nu a vrut să îi spună doamnei Nicoleta, iar aceasta s-a s-a supărat foarte tare și a plâns. Cristian a încercat să le împace pe mama și iubita lui, însă discuția lor a scos la iveală și alte probleme ale doamnei Nicoleta. Mai mult, mama băiatului a cerut să se mute din cameră.

„Din chestia asta sunt exclusă total. Ar fi trebuit, că d-aia sunt aici înte voi, să știu și eu ce se întâmplă între voi. Am mai discutat chestia asta. În primul rând, nu o iei pe Diana cu tine acasă. Nu o să mai fie ca aici. O să se schimbe total totul. Sunt foarte afectată. Mă simt exclusă total. Nu voiam să se ajungă aici și fix acum când făceați două luni pentru că eu vă iubesc pe amândoi”, a explicat doamna Nicoleta.

Doamna Nicoleta și Cristian, schimb de replici în live. Un conflict al mamei lui cu Denisa l-a făcut să răbufnească

În gala din 21 noiembrie 2025, însă, cele două au continuat să își facă reproșuri.

„Să mă apropi îmi este foarte greu. Mă înțeleg bine cu Diana și Lavinia pentru că suntem de aceeași vârstă. O să se întâmple în timp, dar nu vreau să o fac forțat. Și dacă nu am ales să îi zic de scrisoare, a fost pentru că nici eu nu știam încă ce să îi pregătesc lui Cristian. Apropierea asta nu trebuie să fie în concurs. Trebuie să aveți răbdare”, a fost replica Denisei.

Doamna Nicoleta a atras atenția și asupra prieteniei Denisiei cu Diana despre care nu crede ca va dura în afara casei.

Cristian a intervenit și el și pe un ton ridicat i-a atras atenția mamei lui că el nu a venit în casa Mireasa pentru premiu, ci pentru a-și găsi marea dragoste.

„Eu ți-am spus când am intrat, că pe mine nu mă interesează niciun ban pe care pot să îl câștig aici și nu mă interesează absolut niciun câștig. Pentru mine, premiul e ea. Și premiul a fost de la început să pot să-mi găsesc pe cineva. Nu 40 de mii, nu 10 mii”, a răspuns băiatul.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.