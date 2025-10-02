Mireasa, sezon 12. Două familii au sosit în casă. Ce concurenți au primit vizite neașteptate

Doi concurenți din casa Mireasa au primit vizite neașteptate de la familii, în emisia live de pe 2 octombrie 2025.

Simona Gherghe a anunțat la începutul emisiei live de pe 2 octombrie 2025 că două familii aveau să sosească în casă. Concurenții au așteptat cu sufletul la gură să afle ce familii au venit și care este motivul.

Prima familie care a intrat în casă a fost familia lui Virgil.

Mama și tatăl lui Virgil au intrat în casa Mireasa

Simona Gherghe i-a invitat pe Alexandra și Virgil într-o altă cameră, acolo unde au intrat părinții băiatului. Mama și tatăl lui Virgil și-au îmbrățișat cu dor fiul, iar apoi au îmbrățișat-o și pe Alexandra. Mama lui Virgil nu și-a putut stăpâni lacrimile. Vizita părinților lui Virgil vine la 2 zile după ce el i-a spus Alexandrei că nu simte pentru ea cât și-ar dori să simtă.

„Am vrut să venim să-l vedem. Să stăm de vorbă cu el! Ceea ce ne dorim e Alexandra. Nu am cuvinte. Eu cred că ar putea să mai fie ceva între ei”, a spus domnul Mugurel.

„Noi îl susținem în tot ceea ce alege el. Din acțiunile Alexandrei vedem că ea chiar e îndrăgostită de el”, a spus mama lui Virgil.

Sora și verișoara Ștefaniei, vizită neașteptată în casa Mireasa

A doua familie este a Ștefaniei. Sora și verișoara Ștefaniei au intrat în casă:

„Nu mă așteptam! Au venit tocmai din Italia! De dimineață le spuneam fetelor că mi-e dor de sora mea!”, a spus Ștefania.

„Suntem mândri de ea. E ciudat pentru noi să nu o avem acasă!”, a spus Laura, sora Ștefaniei. „Noi am susținut-o mereu! Suntem alături de ea orice ar fi!”, a mai spus Laura.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.