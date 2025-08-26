Emily a afirmat că nu mai e atrasă de Cristian și spune că motivele sunt mai multe. Atât băiatul, cât și doamna Nicoleta, nu cred în explicațiile ei.

Emily a decis să facă un pas înapoi în cunoașterea cu Cristian, chiar după petrecerea de sâmbătă. Ea susține că e sufocată, că nu mai e atrasă de el și că nu a primit răspunsuri la anumite întrebări, precum și că el o privea pe Lavinia.

Mireasa sezon 12. Emily face un pas înapoi în cunoașterea cu Cristian. A invocat mai multe motive

”Cred că am sărit de la un step la alt step fără să așteptăm și ceilalți stepi între. Oarecum ne-am cam grăbit și poate chiar și eu, din cauza euforiei, ne-am simțit bine la petrecere. Lipsa este de mai multe lucruri: lipsa de siguranță, pentru că anumite lucruri pe care le-am observat de la bun început au fost oarecum confirmate; lipsa de a dori să știu niște răspunsuri care erau pe lista aceea și momentan nu vreau să le spun. Încă vreau să ajungem la nivelul în care să ne cunoaștem atât de bine încât să-mi dau seama dacă lipsa aia se poate umple sau nu e loc.”, a zis Emily.

Cristian i-a spus că nu va avea cum să afle dacă nu comunică cu el. Emily i-a dat replica: ”Comunic când simt. În momentul când a fost petrecerea nu am vrut să mă arunc cu vorbe, am vrut mai întâi să analizez”.

Mai târziu, concurenta a explicat că a observat priviri din partea lui Cristian față de Lavinia. ”Chiar și după ce ne-am afirmat, s-au simțit priviri cu Lavinia și mai este un lucru pe partea de atracție. (...)”, a zis ea, care a afirmat că nu mai este așa atrasă de băiat.

Cristian a negat că s-a uitat la Lavinia, cea pe care a plăcut-o inițial. ”Nu știu când și-a schimbat atitudinea față de mine, undeva în timpul petrecerii. Problema e că eu nu știu ce priviri au fost. Problema e alta, așa cred eu... dacă îți impregnezi un lucru în minte, începi să-l crezi, chit că e adevărat, chit că nu. Cauți nodul ăla în papură”.

Doamna Nicoleta spune că motivele lui Emily sunt altele și că a renunțat inclusiv la poza cu Cristian, pe care o avea pe noptieră. În plus, mama lui Cristian spune că Emily e ”pasageră”. Rugată să explice, ea a zis: ”E pasageră în ceea ce privește alegerea băieților. A plecat de la un punct, a ajuns la fiul meu. (...) După petrecere, am văzut și distanța dintre ei, când am ajuns în cameră am văzut că nu mai există poza fiului meu pe noptieră, ea o ținea pe noptieră de când au făcut schimb de poze. Ea caută o scuză acum, poate că a făcut chestia cu cunoașterea de la petrecere fiind un pic sub influența sucurilor. M-am gândit că ei îi place să joace”.

