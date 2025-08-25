Liviu este între Diana și Ștefania. După ce a stabilit că prima îl place, a ținut-o de mână pe a doua și a anunțat-o că luni va afla ce alege.

După ce Emily s-a îndreptat către Cristian, Liviu pare împărțit între Diana și Ștefania. La party a interacționat cu ambele și a părut foarte debusolat.

Mireasa sezon 12. Lavinia i-a mărturisit lui Liviu că Diana îl place. Două ore mai târziu, fata a recunoscut în fața lui ce simte

”De ce nu-ți asumi că îți place de Diana și ei îi place de tine?”, a vrut să știe Lavinia. Liviu i-a răspuns că nu mai vrea alături o persoană orgolioasă.

Lavinia i-a transmis că nu e sigură că Liviu o place pe Ștefania. El a contrazis-o: „Ai uitat când m-a întrebat Emily?”, i-a reamintit el că Ștefania se afla de la început în topul lui.

”Nu îmi e frică, îmi e foarte dragă. I-am înțeles cumva înțepăturile, tachinarea asta...„, a mai adăugat el, când Lavinia insista să afle dacă o place pe Diana.

”Diana nu mi-a arătat decât răutatea din comportamentul ei...”, a mai punctat concurentul de la Mireasa. Lavinia i-a zis că Diana nu are nimic pentru Sorin, ci îl folosește pentru a îi da peste nas.

Mai târziu, ajungea la sentimente mai bune și spunea că Diana i-a arătat și că e un om bun, sensibil. Însă el nu a putut alege între Ștefania și Diana.

Două ore mai târziu, Liviu și Diana purtau o discuție scurtă. Ea i-a recunoscut că îl place. Însă, după ce au vorbit, Liviu a stat de vorbă și cu Ștefania. Ei se țineau de mână, în dormitor.

În emisia live de luni, 25 august 2025, băiatul a recunoscut că se simte mai apropiat de Ștefania și nu consideră că între el și Diana există o compatibilitate mare.

”Am avut o afinitate pentru Liviu”, a zis Diana, care a afirmat că nu e dispusă să se pună pe o tavă pentru nimeni. ”Sunt foarte selectivă”, a mai subliniat ea.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.