Mireasa sezon 12. Lavinia i-a mărturisit lui Liviu că Diana îl place. Două ore mai târziu, fata a recunoscut în fața lui ce simte

Liviu este între Diana și Ștefania. După ce a stabilit că prima îl place, a ținut-o de mână pe a doua și a anunțat-o că luni va afla ce alege.

Publicat: Luni, 25 August 2025, 14:50 | Actualizat Luni, 25 August 2025, 15:00

După ce Emily s-a îndreptat către Cristian, Liviu pare împărțit între Diana și Ștefania. La party a interacționat cu ambele și a părut foarte debusolat.

”De ce nu-ți asumi că îți place de Diana și ei îi place de tine?”, a vrut să știe Lavinia. Liviu i-a răspuns că nu mai vrea alături o persoană orgolioasă.

Lavinia i-a transmis că nu e sigură că Liviu o place pe Ștefania. El a contrazis-o: „Ai uitat când m-a întrebat Emily?”, i-a reamintit el că Ștefania se afla de la început în topul lui.

”Nu îmi e frică, îmi e foarte dragă. I-am înțeles cumva înțepăturile, tachinarea asta...„, a mai adăugat el, când Lavinia insista să afle dacă o place pe Diana.

”Diana nu mi-a arătat decât răutatea din comportamentul ei...”, a mai punctat concurentul de la Mireasa. Lavinia i-a zis că Diana nu are nimic pentru Sorin, ci îl folosește pentru a îi da peste nas.

Mai târziu, ajungea la sentimente mai bune și spunea că Diana i-a arătat și că e un om bun, sensibil. Însă el nu a putut alege între Ștefania și Diana.

Două ore mai târziu, Liviu și Diana purtau o discuție scurtă. Ea i-a recunoscut că îl place. Însă, după ce au vorbit, Liviu a stat de vorbă și cu Ștefania. Ei se țineau de mână, în dormitor.

În emisia live de luni, 25 august 2025, băiatul a recunoscut că se simte mai apropiat de Ștefania și nu consideră că între el și Diana există o compatibilitate mare.

”Am avut o afinitate pentru Liviu”, a zis Diana, care a afirmat că nu e dispusă să se pună pe o tavă pentru nimeni. ”Sunt foarte selectivă”, a mai subliniat ea.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

