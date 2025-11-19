Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Gestul făcut de Alexandru care a stârnit gelozia Iolandei. Ce s-a întâmplat între el și Diana

Mireasa, sezon 12. Gestul făcut de Alexandru care a stârnit gelozia Iolandei. Ce s-a întâmplat între el și Diana

După ce i-a interzis Iolandei prieteniile cu un alt băiat, Alexandru a făcut un gest controverst față de Diana. Fata s-a arătat geloasă și a explicat ce a deranjat-o, de fapt.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025, 16:19 | Actualizat Miercuri, 19 Noiembrie 2025, 16:20

La finalul ediției de ieri, înainte de închiderea ușilor, Alexandru a făcut un gest controversat. Băiatul i-a dat drumul mâinii iubitei sale pentru a o îmbrățișa pe Diana. Totul, în contextul în care el i-a „interzis” orice prietenie cu alt băiat.

„Trebuie să vorbim azi, nu mai fugi”, i-a spus el fetei.

„Nu mi-l răpești mult, Diana. Că și așa zice lumea că 12 zile”, a intervenit iubita lui.

După ce i-a interzis Iolandei prieteniile cu un alt băiat, Alexandru a făcut un gest controverst față de Diana: „Îmi mai place de ea?”

Iolanda nu a ratat momentul și mai târziu, i-a spus Dianei că a fost deranjată. „Mie mi-a lăsat mâna, te-a luat pe tine în brațe. Îmi zice mie să nu am prieteni. De tine n-am treabă, că e gestul lui”, a precizat ea.

„Eu nu sunt prietena. Sunt sora ei”, a reacționat ea.

Ulterior, Iolanda i-a dezvăluit și lui Alexandru că a deranjat-o gestul lui. „Nu prietenia în sine. Că eu nu am nicio problemă. Am o problemă cu modul în care se întâmplă lucruri. Și la petrecere am văzut niște lucruri, dar atunci nu puteam să-ți zic. Cum ar fi eu să mă duc la Sorin să mă iau cu el în brațe, ca frații, că eu am declarat că m-a atras fizic”, i-a explicat aceasta.

„Ok, am înțeles că te-a deranjat și o să îl iau în considerare”, i-a răspuns acesta.

În live, el a ținut să specifice că nu are altfel de sentimete față de Diana. „Nu o mai îmbrățișez și când vom mai avea discuții, va fi și Iolanda de față”, a spus acesta.

„Eu nu am cerut asta. Pe mine nu mă interesează ce discuții au, dar mai ușor cu tactilul”, a adăugat Iolanda.

De asemenea, Simona Gherghe a remarcat că băiatul este foarte „tăios” cu iubita lui. „În pauză i-au spus să nu mai interacționeze cu cineva? Era o doamnă, nicidecum un băiat”, a spus moderatoarea.

Alexandru a explicat că i-a spus fetei să nu se mai plângă la doamna Liliana, din moment ce aceasta a spus că nu crede în cuplul lor.

„Păi cum de ce?! Nu ați zis că nu credeți în noi și în cuplul nostru?!”, a reacționat el.

„A fost discuția despre căsnicie. Iolanda transmite ce vrea ea”, a explicat doamna Liliana.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

+6
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. Ionuț, aspru criticat pentru relația cu Simona, într-o scrisoare. Cum a reacționat fata... Finala Mireasa, sezonul 12. Când se încheie Mireasa - Iubire Mediteraneeană...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Observatornews.ro De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Citește și
Mireasa, sezon 12. Liviu, mesaj în direct pentru Emily. Cum a răspuns întrebat de ce nu i-a făcut o chemare până acum
Mireasa, sezon 12. Liviu, mesaj în direct pentru Emily. Cum a răspuns întrebat de ce nu i-a făcut o chemare...
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii Catine.ro
Mireasa, sezon 12. De ce doamna Cristiana a rupt scrisoarea de la Alexandru și nu i-a dat florile Iolandei
Mireasa, sezon 12. De ce doamna Cristiana a rupt scrisoarea de la Alexandru și nu i-a dat florile Iolandei
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist:... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai are trei copii
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză HelloTaste.ro
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis să moară „în propriile condiții”
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis... Antena3.ro
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat useit
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață UseIT
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x