Mireasa, sezon 12. Gestul făcut de Alexandru care a stârnit gelozia Iolandei. Ce s-a întâmplat între el și Diana

După ce i-a interzis Iolandei prieteniile cu un alt băiat, Alexandru a făcut un gest controverst față de Diana. Fata s-a arătat geloasă și a explicat ce a deranjat-o, de fapt.

La finalul ediției de ieri, înainte de închiderea ușilor, Alexandru a făcut un gest controversat. Băiatul i-a dat drumul mâinii iubitei sale pentru a o îmbrățișa pe Diana. Totul, în contextul în care el i-a „interzis” orice prietenie cu alt băiat.

„Trebuie să vorbim azi, nu mai fugi”, i-a spus el fetei.

„Nu mi-l răpești mult, Diana. Că și așa zice lumea că 12 zile”, a intervenit iubita lui.

După ce i-a interzis Iolandei prieteniile cu un alt băiat, Alexandru a făcut un gest controverst față de Diana: „Îmi mai place de ea?”

Iolanda nu a ratat momentul și mai târziu, i-a spus Dianei că a fost deranjată. „Mie mi-a lăsat mâna, te-a luat pe tine în brațe. Îmi zice mie să nu am prieteni. De tine n-am treabă, că e gestul lui”, a precizat ea.

„Eu nu sunt prietena. Sunt sora ei”, a reacționat ea.

Ulterior, Iolanda i-a dezvăluit și lui Alexandru că a deranjat-o gestul lui. „Nu prietenia în sine. Că eu nu am nicio problemă. Am o problemă cu modul în care se întâmplă lucruri. Și la petrecere am văzut niște lucruri, dar atunci nu puteam să-ți zic. Cum ar fi eu să mă duc la Sorin să mă iau cu el în brațe, ca frații, că eu am declarat că m-a atras fizic”, i-a explicat aceasta.

„Ok, am înțeles că te-a deranjat și o să îl iau în considerare”, i-a răspuns acesta.

În live, el a ținut să specifice că nu are altfel de sentimete față de Diana. „Nu o mai îmbrățișez și când vom mai avea discuții, va fi și Iolanda de față”, a spus acesta.

„Eu nu am cerut asta. Pe mine nu mă interesează ce discuții au, dar mai ușor cu tactilul”, a adăugat Iolanda.

De asemenea, Simona Gherghe a remarcat că băiatul este foarte „tăios” cu iubita lui. „În pauză i-au spus să nu mai interacționeze cu cineva? Era o doamnă, nicidecum un băiat”, a spus moderatoarea.

Alexandru a explicat că i-a spus fetei să nu se mai plângă la doamna Liliana, din moment ce aceasta a spus că nu crede în cuplul lor.

„Păi cum de ce?! Nu ați zis că nu credeți în noi și în cuplul nostru?!”, a reacționat el.

„A fost discuția despre căsnicie. Iolanda transmite ce vrea ea”, a explicat doamna Liliana.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

