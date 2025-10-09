Mireasa, sezon 12. Gestul „intim” făcut de Adin pentru Ștefania, înainte de a dormi împreună. Cum a reacționat Lavinia

Adin și Ștefania au dormit împreună și băiatul a recunoscut că este atras de ea. Cei doi au împărțit camera cu Livia și Lavinia, iar fetei i-a fost greu să îl vadă pe fostul iubit în pat cu altă femeie.

Adin s-a arătat deranjat de faptul că Ștefania nu l-a ales pentru a dormi împreună. Cu toate acestea, el nu a pierdut timpul și s-a folosit de această ocazie pentru a o curta pe fată. El a făcut gesturi de apropiere către ea, însă momentele au fost destul de incomode pentru ei, fiind nevoiți să își petrească noaptea, în aceeași cameră, în compania Laviniei și a lui Liviu.

„Fostu cu fosta și fosta cu fostu”, a glumit fata după ce ei au nimerit în aceeași cameră.

După alegeri, Lavinia și Adin au purtat o conversație în care au explicat cum au gândit. Fata i-a mărutrisit că l-a ales pentru că era convinsă că nu o să o aleagă și își dorea să doarmă singură.

La rândul lui, Adin i-a spus că s-a gândit să o aleagă pentru că știa că nu îi place să doarmă cu altcineva, dar s-a îndreptat, totuși, către Ștefania.

Astfel, între cei doi nu au lipsit gesturile de apropiere și discuțiile cu subînțeles.

„Mă speli tu pe spate. Ce ești așa grăbit să faci duș? Putem să facem și împreună. Mă refeream în același timp”, i-a spus fata.

Apoi, băiatul i-a uscat acesteia părul. „Ai uscat vreodată părul vreunei fete”, a întrebat ea.

„Dorm bine că dorm cu tine. Poate puțin încordat, spre dimineață”, a fost replica lui. Între ei, însă, nu au lipsit nici discuțiile serioase. Adin a încercat să îi explice că nu poate să o vadă doar ca pe o prietenă.

„Că nu am verbalizat că sunt atras de tine și de alte planuri, nu am zis-o că era prea devreme”, a recunoscut el.

„Pentru mine, pentru principiile mele, dormitul împreună cu cineva, e ceva mai mult decât o cunoaștere și mi-ar plăcea să dorm cu o persoană foarte dragă mie. Asta nu exclude că mi-ești drag, dar cum am zis și azi, nu am feeling-ul acela. Nu vreau nici să mă arunc undeva unde nu simte corpul meu”, i-a explicat Ștefania.

Noaptea i-a găsit, însă, în același pat, în cameră alături de Lavinia și Liviu. Pe lângă glumele cu subînțeles, Laviniei i-a fost greu să îl vadă pe fostul ei iubit în pat cu altă femeie. În mijlocul nopții, fata a ieșit din cameră pentru a se liniști.

În emsia live din 9 octombrie 2025, Simona Gherghe a remarcat că Adin și Ștefania au flirtat, însă fata a negat.

„Până acum niciodată nu mi-a uscat părut. Dar nu consider că e o chestie romantică. Eu încă sunt sufletește deschisă. Încă îmi doresc pe cineva, am deschise porțile”, a reacționat aceasta.

