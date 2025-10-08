Mireasa, sezon 12. Gestul lui Sorin care a înfuriat-o pe Diana: „M-am supărat rău”. Reacția de „gelozie” amplu dezbătută

Diana s-a supărat pe Sorin după un gest pe care acesta l-a făcut față de Ștefania. În timp ce mulți au considerat că a fost vorba de o criză de gelozie, fata a explicat că alt detaliu a deranjat-o.

După ediția live de miercuri, Diana și Sorin au avut parte de un conflict. Fata s-a enervat pe apropierea lui de Ștefania, din cauza divergențelor pe care ele le-au avut, și s-a asigurat că băiatul știe că este nemulțumită.

În momentul în care Sorin s-a apropiat de ea, fata a avut o reacție prin care a dat de înțeles că a fost deranjată: „Te rog frumos du-te și servește pe cine vrei tu acolo...Cu covrigi și cu de toate. Vorbesc foarte serios. Ai văzut foarte bine pe ecean ce se întâmplă. Ai venit aici și ai stat în continuare. E vorba de respect, lasă-mă!”.

Gestul făcut de Sorin care a stârnit o criză de furie a Dianei. De la ce a pornit totul

„Dar de ce reacționezi așa? Zici că cine știe de am făcut. Zici că mă dau la Ștefania acum”, a întreat băiatul nedumerit.

„Dar nu mă interesează la cine te dai. Nu este vorba despre asta. Este vorba despre altceva! Ai văzut foarte bine materialul. Ai știut foarte bine că în platou o să fie o diverență Du-te și mai servește-o cu covrigi. Nu te-ai gândit nicio secundă cum m-am simțit eu. M-am supărat rău””, i-a explicat Diana.

„Eu te-am găsit deja acolo. Nu pot să mă cert cu cei cu care te cerți și tu. Nu ne băgăm în certurile fetelor. Eu nu te-am văzut deranjată. Când te-am văzut zâmbăreață, am zis că a fost o discuție de fete, s-a terminat, asta e”, a mai spus el.

În emisia live, Diana a continuat să explice că nu a fost vorba de o criză de gelozie.

„Nu cred că a fost criză de gelozie. A fost chestia că a fost o ceartă între ele două și eu am ales să stau fix cu fata cu care s-a certat. Și asta a deranjat-o”, a completat Sorin.

„Toată casa trebuie să fie alături de tine?”, a intervenit și Ștefania după ce Diana l-a menționat și pe Ionuț în discuție, care nu a aprobat-o. Cu toate acestea, ulterior, tânăra a co

Reacția Dianei a fost amplu dezbătută, iar Simona Gherghe le-a cerut părerea fanilor Mireasa.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.