Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Imagini de la întâlnirea eșuată dintre Virgil și Ștefania. Fata a pus stop interacțiunii

Mireasa, sezon 12. Imagini de la întâlnirea eșuată dintre Virgil și Ștefania. Fata a pus stop interacțiunii

În emisia live de Mireasa de pe 21 august 2025 au fost difuzate imagini de la întâlnirea unde Ștefania, foarte supărată, a spus stop interacțiunii cu Virgil.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 August 2025, 15:46 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 15:51

Ștefania a pus stop apropierii de Virgil, după ce a fost deranjată de o replică a lui pentru Emily, spusă în drum spre date. În mașină se aflau 4 concurenți: Emily, Liviu, Ștefania și Virgil. Când Emily a spus pe drum că ar mânca o shaorma, Virgil i-a spus că o duce el la o shaormerie bună. De aici, Ștefania nu a mai avut niciun sentiment pozitiv față de Virgil și la întâlnire nu numai că și-a exprimat nemulțumirea, dar a și precizat că vrea să pună stop interacțiunii cu el.

Imagini de la întâlnirea dezastruoasă dintre Virgil și Ștefania. Fata a pus stop interacțiunii. Cum a reacționat băiatul

Virgil: I-am zis că o să te duc la o shaorma bună în zonă

Ștefania: Eu nu vorbeam cu tine și tu vorbeai cu Emily. Eu știu că Emily a fost preferată ta. Acum tu mergi cu mine la date și spui că o duci pe Emily la o shaormerie. Pe mine chiar m-ai supărat.

Virgil: Haide, iartă-mă! N-am vrut! Doar tu mă interesezi

Ștefania: Nu îmi vine nici să te mai privesc în ochi. Vreau să punem pe stop toate lucrurile care s-au întâmplat între noi.

Virgil: Cum vrei să-ți demonstrez dacă nu mă lași să-ți demonstrez?

Ștefania: Poate subconștientul tău spune mai mult. Trebuie să te gândești ce vrei cu adevărat. Să nu pui presiune pe mine, poate o să mă îndepărtez și mai mult.

„Nu mă simțeam confortabil să mai vorbesc despre lucruri frumoase, pentru că aveam acel deranj de pe drum”, a spus Ștefania ulterior.

„Iartă-mă! Îți spun din tot sufletul! Îmi pare rău!”, i-a spus Virgil Ștefaniei.

Colaj cu concurenții Mireasa
+3
Mai multe fotografii

„Dar eu te-am iertat pentru că nu sunt o persoană rea. Dar nu mai simt să merg mai departe”, a spus Ștefania precizând că vrea să-i cunoască de acm pe Liviu și Sorin.

Chat-ul zilei la Mireasa, 21 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show... Mireasa, sezon 12. Ce i-a spus Liviu lui Emily la date-ul pe care l-au avut și cum a reacționat Cristian văzând imaginil...
Înapoi la Homepage
AS.ro Jucătoarea de la US Open care cere bani pentru a ieşi la întâlnire: “Trimite-mi 1.000 de dolari și aranjăm” Jucătoarea de la US Open care cere bani pentru a ieşi la întâlnire: &#8220;Trimite-mi 1.000 de dolari și aranjăm&#8221;
Observatornews.ro Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției Joi, 21.08.2025, 23:59
Mireasa sezonul 12, 21 august 2025. Scântei la date-ul dintre Virgil și Ștefania! Ce s-a întâmplat Mireasa sezonul 12, 21 august 2025. Scântei la date-ul dintre Virgil și Ștefania! Ce s-a întâmplat Joi, 21.08.2025, 15:01 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Miercuri, 20.08.2025, 18:18 Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Miercuri, 20.08.2025, 23:30
Mai multe
Citește și
Mireasa, sezon 12. Conflict la ceas de seară între doamnele Cristiana și Nicoleta: „Ai chef de ceartă?”
Mireasa, sezon 12. Conflict la ceas de seară între doamnele Cristiana și Nicoleta: „Ai chef de ceartă?”
Mireasa, sezon 12. Lavinia și Adin sunt într-o cunoaștere: „Îmi place tot la ea”
Mireasa, sezon 12. Lavinia și Adin sunt într-o cunoaștere: „Îmi place tot la ea”
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x