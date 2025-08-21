Mireasa, sezon 12. Imagini de la întâlnirea eșuată dintre Virgil și Ștefania. Fata a pus stop interacțiunii

În emisia live de Mireasa de pe 21 august 2025 au fost difuzate imagini de la întâlnirea unde Ștefania, foarte supărată, a spus stop interacțiunii cu Virgil.

Ștefania a pus stop apropierii de Virgil, după ce a fost deranjată de o replică a lui pentru Emily, spusă în drum spre date. În mașină se aflau 4 concurenți: Emily, Liviu, Ștefania și Virgil. Când Emily a spus pe drum că ar mânca o shaorma, Virgil i-a spus că o duce el la o shaormerie bună. De aici, Ștefania nu a mai avut niciun sentiment pozitiv față de Virgil și la întâlnire nu numai că și-a exprimat nemulțumirea, dar a și precizat că vrea să pună stop interacțiunii cu el.

Imagini de la întâlnirea dezastruoasă dintre Virgil și Ștefania. Fata a pus stop interacțiunii. Cum a reacționat băiatul

Virgil: I-am zis că o să te duc la o shaorma bună în zonă

Ștefania: Eu nu vorbeam cu tine și tu vorbeai cu Emily. Eu știu că Emily a fost preferată ta. Acum tu mergi cu mine la date și spui că o duci pe Emily la o shaormerie. Pe mine chiar m-ai supărat.

Virgil: Haide, iartă-mă! N-am vrut! Doar tu mă interesezi

Ștefania: Nu îmi vine nici să te mai privesc în ochi. Vreau să punem pe stop toate lucrurile care s-au întâmplat între noi.

Virgil: Cum vrei să-ți demonstrez dacă nu mă lași să-ți demonstrez?

Ștefania: Poate subconștientul tău spune mai mult. Trebuie să te gândești ce vrei cu adevărat. Să nu pui presiune pe mine, poate o să mă îndepărtez și mai mult.

„Nu mă simțeam confortabil să mai vorbesc despre lucruri frumoase, pentru că aveam acel deranj de pe drum”, a spus Ștefania ulterior.

„Iartă-mă! Îți spun din tot sufletul! Îmi pare rău!”, i-a spus Virgil Ștefaniei.

„Dar eu te-am iertat pentru că nu sunt o persoană rea. Dar nu mai simt să merg mai departe”, a spus Ștefania precizând că vrea să-i cunoască de acm pe Liviu și Sorin.