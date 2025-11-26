Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Iolanda a plâns în direct, după ce în pauză a avut o ieșire nervoasă. Fata a explicat ce simte

Mireasa, sezon 12. Iolanda a plâns în direct, după ce în pauză a avut o ieșire nervoasă. Fata a explicat ce simte

În pauza publicitară de la Capricii, Iolanda a făcut scandal, simțindu-se sfidată de Nicoleta. În direct, fosta iubită a lui Alexandru a plâns și a explicat ce e în sufletul ei. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 12:59 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 13:05

Nicoleta a exprimat că îl place pe Alexandru, deși băiatul a venit în casa Mireasa la chemarea Iolandei. Iolanda și Alexandru s-au despărțit în emisia live de pe 25 noiembrie de Mireasa, iar în timpul emisiunii Mireasa, Capriciile Iubirii, o replică a Nicoletei a scos-o din minți pe Iolanda. Fata a explicat că nu-și poate controla reacțiile nervoase, în momentul în care cineva o tratează sfidător și cu lipsă de respect.

După un scandal monstru în pauza publicitară, Iolanda nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. De ce a plâns fata în direct și ce a mărturisit despre Alexandru: „Când a intrat în casă…”

„M-a deranjat modul ei sfidător. A venit și mi-a spus mie: El va vorbi cu mine la mine în cameră cu ușile închise și tu nu ai ce căuta acolo. Tu vii să mă sfidezi pe mine pe față, când vezi situația și știi foarte bine că eu când mă enervez zic niște chestii. Nu o să sar la bătaie la nimeni în casa Mireasa, dar nu poți să vii să mă sfidezi pe față, ca și cum îmi sufli bărbatul. Eu nu accept așa ceva. E lipsă de respect. Stilul în care mi-a spus-o, să mă provoace să fac scandal, asta m-a enervat”, a spus Iolanda.

„Nu am provocat-o”, a spus Nicoleta.

Iolanda nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

+1
Mai multe fotografii

Întrebată dacă e o chestiune de orgoliu sau de sentimente pentru Alexandru, Iolanda a răspuns: „El nu a vrut să înțeleagă niște chestii pe care eu i le-am spus. Cu siguranță nu e o chestiune de orgoliu. Dacă ar fi fost o chestiune de orgoliu, ar fi fost totul roz între noi și nu i-aș fi spus ce mă deranjează la el. Aș fi continuat până la finalul emisiunii. Sentimente e prea mult spus… E ceva acolo… Din momentul în care el a intrat în casă… Plâng după bărbați la televizor… Când a intrat în casă am simțit o chestie ca și cum noi ne-am fi cunoscut deja. A fost o chimie aparte. Apoi, văzând comportamentul lui față de mine…”, a spus Iolanda.

Mireasa, sezon 12. Mama lui Liviu a insistat să intre în direct și să o critice pe doamna Liliana. Ce reproșuri i-a adus... Chat-ul zilei la Mireasa, 26 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Explozie într-un bloc din Buftea: 6 victime. Există risc de prăbuşire Explozie într-un bloc din Buftea: 6 victime. Există risc de prăbuşire
Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Citește și
Mireasa, sezon 11. Cristian și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce mesaj plin de iubire i-a transmis Maria: „O viață lângă noi”
Mireasa, sezon 11. Cristian și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce mesaj plin de iubire i-a transmis Maria: „O...
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Diana a cerut să vadă o discuție între Sorin și Liviu: „De ce te-ai supăra pe mine dacă m-aș căsători aici?”
Mireasa, sezon 12. Diana a cerut să vadă o discuție între Sorin și Liviu: „De ce te-ai supăra pe mine dacă...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x