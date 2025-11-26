Mireasa, sezon 12. Iolanda a plâns în direct, după ce în pauză a avut o ieșire nervoasă. Fata a explicat ce simte

În pauza publicitară de la Capricii, Iolanda a făcut scandal, simțindu-se sfidată de Nicoleta. În direct, fosta iubită a lui Alexandru a plâns și a explicat ce e în sufletul ei.

Nicoleta a exprimat că îl place pe Alexandru, deși băiatul a venit în casa Mireasa la chemarea Iolandei. Iolanda și Alexandru s-au despărțit în emisia live de pe 25 noiembrie de Mireasa, iar în timpul emisiunii Mireasa, Capriciile Iubirii, o replică a Nicoletei a scos-o din minți pe Iolanda. Fata a explicat că nu-și poate controla reacțiile nervoase, în momentul în care cineva o tratează sfidător și cu lipsă de respect.

După un scandal monstru în pauza publicitară, Iolanda nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. De ce a plâns fata în direct și ce a mărturisit despre Alexandru: „Când a intrat în casă…”

„M-a deranjat modul ei sfidător. A venit și mi-a spus mie: El va vorbi cu mine la mine în cameră cu ușile închise și tu nu ai ce căuta acolo. Tu vii să mă sfidezi pe mine pe față, când vezi situația și știi foarte bine că eu când mă enervez zic niște chestii. Nu o să sar la bătaie la nimeni în casa Mireasa, dar nu poți să vii să mă sfidezi pe față, ca și cum îmi sufli bărbatul. Eu nu accept așa ceva. E lipsă de respect. Stilul în care mi-a spus-o, să mă provoace să fac scandal, asta m-a enervat”, a spus Iolanda.

„Nu am provocat-o”, a spus Nicoleta.

Iolanda nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Întrebată dacă e o chestiune de orgoliu sau de sentimente pentru Alexandru, Iolanda a răspuns: „El nu a vrut să înțeleagă niște chestii pe care eu i le-am spus. Cu siguranță nu e o chestiune de orgoliu. Dacă ar fi fost o chestiune de orgoliu, ar fi fost totul roz între noi și nu i-aș fi spus ce mă deranjează la el. Aș fi continuat până la finalul emisiunii. Sentimente e prea mult spus… E ceva acolo… Din momentul în care el a intrat în casă… Plâng după bărbați la televizor… Când a intrat în casă am simțit o chestie ca și cum noi ne-am fi cunoscut deja. A fost o chimie aparte. Apoi, văzând comportamentul lui față de mine…”, a spus Iolanda.