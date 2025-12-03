Mireasa, sezon 12. Iolanda a primit un cadou de ziua ei de la antrenorul lor de fitness. Cum a reacționat Alexandru când a aflat

Raluca Preda a dezvăluit în direct la Capricii că Iolanda a primit un cadou de la Răzvan, antrenorul lor de fitness. Alexandru a pus imediat „cap la cap” mai multe detalii și a reacționat.

În ediția de Capricii din 2 decembrie 2025, Raluca Preda a dat-o de gol pe Iolanda. Concurenta a primit un cadou special de ziua ei de naștere, chiar de la antrenorul lor de fitness, Răzvan, așa cum a dezvăluit moderatoarea în direct.

„Mi-a povestit Iolanda foarte multe lucruri interesante pe pauză. O să vă zic doar câteva. Îmi spunea că astăzi au avut un task cu Răzvan, antrenorul lor de fitness. Și Răzvan i-a adus un buchet de flori și o felicitare și mă întreba dacă sunt de la el, dacă sunt din partea noastră. Nu, dacă ți le-a dat Răzvan, sunt de la Răzvan. Vrei să-i transmitem ceva? Ai aflat și tu informații, dacă e singur cu ce se ocupă?”, a spus Raluca Preda.

„Nu. Păi i-am spus atunci că îi mulțumesc. Foarte drăguț din partea lui. De ce să aflu informațiile astea? În momentul de față, eu sunt implicată în altceva. Nu am cum să mă intereseze informații despre alți bărbați. Sentimental eram implicată (n.r. la acel moment). Nu pot să stau cu ochii în șapte direcții”, a răspuns Iolanda.

Cum a reacționat Alexandru când a aflat despre cadoul primit de Iolanda, direct în live

Deși la momentul în care Iolanda a primit cadou, fata nu mai forma un cuplu cu Alexandru, el a fost foarte intrigat la aflarea veștii. El a reacționat imediat și a vrut să afle dacă fata ar fi interesată de Răzvan.

„Am rămas și eu uimit de acel gest de dimineață. Cumva mi-am dat seama după că d-aia nu a vrut el să mă treacă la câștigători. Eu am muncit foarte mult, mai ales că am avut și problema cu genunchiul. Am făcut și flotări. M-a trecut după că a văzut că m-am enervat, că mi-am dat seama. Am văzut eu că se uita așa. Nu e gelozie, dar le-am pus eu așa cap la cap”, a spus băiatul.

Întrebată ce părere ar avea dacă Răzvan ar vrea să intre pentru ea în casa Mireasa sau dacă ar vrea să se cunoască cu el afară, Iolanda a răspuns că „în momentul de față, nu”.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.