Mireasa, sezon 12. Iolanda a primit un cadou de ziua ei de la antrenorul lor de fitness. Cum a reacționat Alexandru când a aflat

Raluca Preda a dezvăluit în direct la Capricii că Iolanda a primit un cadou de la Răzvan, antrenorul lor de fitness. Alexandru a pus imediat „cap la cap” mai multe detalii și a reacționat.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 11:57 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 12:35

În ediția de Capricii din 2 decembrie 2025, Raluca Preda a dat-o de gol pe Iolanda. Concurenta a primit un cadou special de ziua ei de naștere, chiar de la antrenorul lor de fitness, Răzvan, așa cum a dezvăluit moderatoarea în direct.

„Mi-a povestit Iolanda foarte multe lucruri interesante pe pauză. O să vă zic doar câteva. Îmi spunea că astăzi au avut un task cu Răzvan, antrenorul lor de fitness. Și Răzvan i-a adus un buchet de flori și o felicitare și mă întreba dacă sunt de la el, dacă sunt din partea noastră. Nu, dacă ți le-a dat Răzvan, sunt de la Răzvan. Vrei să-i transmitem ceva? Ai aflat și tu informații, dacă e singur cu ce se ocupă?”, a spus Raluca Preda.

„Nu. Păi i-am spus atunci că îi mulțumesc. Foarte drăguț din partea lui. De ce să aflu informațiile astea? În momentul de față, eu sunt implicată în altceva. Nu am cum să mă intereseze informații despre alți bărbați. Sentimental eram implicată (n.r. la acel moment). Nu pot să stau cu ochii în șapte direcții”, a răspuns Iolanda.

Cum a reacționat Alexandru când a aflat despre cadoul primit de Iolanda, direct în live

Deși la momentul în care Iolanda a primit cadou, fata nu mai forma un cuplu cu Alexandru, el a fost foarte intrigat la aflarea veștii. El a reacționat imediat și a vrut să afle dacă fata ar fi interesată de Răzvan.

„Am rămas și eu uimit de acel gest de dimineață. Cumva mi-am dat seama după că d-aia nu a vrut el să mă treacă la câștigători. Eu am muncit foarte mult, mai ales că am avut și problema cu genunchiul. Am făcut și flotări. M-a trecut după că a văzut că m-am enervat, că mi-am dat seama. Am văzut eu că se uita așa. Nu e gelozie, dar le-am pus eu așa cap la cap”, a spus băiatul.

Întrebată ce părere ar avea dacă Răzvan ar vrea să intre pentru ea în casa Mireasa sau dacă ar vrea să se cunoască cu el afară, Iolanda a răspuns că „în momentul de față, nu”.

