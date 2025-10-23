Mireasa, sezon 12. Iolanda și Simona au dormit în casa băieților. Sorin a insistat ca una dintre fete să stea în camera lui

Iolanda și Simona au petrecut prima noapte de la Mireasa în casa băieților. Noile concurente au avut ocazia să îi cunoască mai bine pe aceștia, iar unii dintre ei s-au arătat foarte interesați de ele.

Noile concurente și-au petrecut prima noapte de la Mireasa în casa băieților și au avut ocazia să îi cunoască mai bine pe aceștia. Unii dintre ei și-au manifestat un interes crescut față și Iolanda și Simona și nu au lipsit glumele cu tentă. În live, Raluca Preda a anunțat chiar că unele secvențe au fost scoase din material pentru că nu puteau fi dizuate la TV.

Sorin a insistat ca Iolanda să dormă în camera lui. Schimbul de replici dintre ei cu subînțeles

Băieții și noile concurent au petrecut seara în living și s-au cunoscut mai bine. Ionuț și Sorin au glumit cu Iolanda și Simona și au profitat de moment să le pună întrebări.

„Nu vreți să ne jucăm ceva?”, au întrebat fetele.

„Ce să ne jucăm? De-a mama și de-a tata?”, a glumit Sorin. „Ne jucăm macauă pe dezbărcate”, a mai adăugat el.

„Sper că mă îmbrac direct în pijamale, că e târziu”, a mai spus Iolanda, la un moment dat.

„Dar ți-am spus, da? Ai înțeles. Mai largi așa. Vă îmbrăcați mai larg că suntem și noi de două luni aici, să vedem ceva mulat, murim. Vrei să-mi bată inima...?”, a mai spus Sorin.

La un moment dat, Iolanda și Simona au discutat despre cum vor dormi pe parcursul nopții.

„Iolanda, hai vii sus să dormi cu noi? Aăă, dormim cu toții? Hai măăăă! Îți fac floricele”, a insistat băiatul.

În emisia live din 23 octombrie 2025, Sorin a explicat că au fost doar niște glume. Cu toate acestea, Diana l-a taxat. „Acum am înțeles de ce s-a bucurat că nu sunt ușile deschise”, a spus ea.

