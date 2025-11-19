Mireasa, sezon 12. Ionuț, aspru criticat pentru relația cu Simona, într-o scrisoare. Cum a reacționat fata

Antena Căutare
O scrisoare primită de Ionuț, a făcut-o pe Simona să reacționeze vehement. Ce mesaj dur a primit băiatul de la susținători.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025, 15:31 | Actualizat Miercuri, 19 Noiembrie 2025, 15:36

Ionuț a primit o scrisoare din partea susținătorilor, iar Simona s-a enervat după ce a citit-o. Băiatul este aspru criticat pentru alegerea pe care a făcut-o, iar cea care i-a scris mesajul susține că, de fapt, nu este fericit.

„Fără să vreau, te-am "studiat" si nu pot sa nu mă întreb! Oare, care ar fi fost parcursul tau daca gândeai cu inima si nu aplecai urechea? Răspunsul ţi-I dai tu singur,pentru tine! 20:30 maine Totuși, mizând pe inteligenta ta nativa, îţi voi adresa câteva întrebări,sper că răspunsul lor sa te lămurească pentru : petrece acesta ultima luna de competiţie,in armonie cu însuţi!

Vei găsi până la final curajul in tine sa spui ce îţti dictează inima, asumandu-ti orice fel de interpretări? Cei trei stâlpi ai clădirii unei relaţii i-ai înlocuit şi în loc să clădești,ai ruinat, facandu-ti scut fata de propria persoană

În loc de Răbdare ai pus Presiune! În loc de Asumare ai pus Orgoliul. În loc de Curaj ai pus încăpățânare. Știu că presiunea nu îți face bine, de aceea nădăjduiesc ca răspunzându-ți onest la aceste intrebări, vei deduce că recunoștința nu este lubire! Am încredere deplinā in tine, că eşti suficient de abil să înţelegi dincolo de cuvinte! Cu stima, nteres și profundā încredere,psihologul de serviciu Lorelai.

PS1 Felicitari pt taskul cabinei telefonice și că ai știut să te retragi la timp! P.S. 2 Să faci relație în urma unui pariu e ...de noaptea minții! PS.Daca aşa arată un om fericit, înseamnā că am trăit degeaba!”, se arată în scrisoarea primită de Ionuț.

În live, Simona a spus că a fost afectată de mesaj și a deranjat-o, mai ales, „ipocrizia”.

„Nu m-am supărat pe scrisoare. M-am supărat pe ipocrizia anumitor persoane. Mie nu mi s-a părut că a fost nimic. Așa arată un om fericit, ce mi s-a arătat în materiale. Este un subiect terminat. Dacă era despre Nicoleta, nu mă supăra la fel de tare, că era mai recentă”

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

+5
Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

