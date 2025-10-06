Mireasa, sezon 12. Liviu și Adin, atac dur la adresa lui Emily. De la ce a pornit totul. Cum a reacționat fata în live

Liviu i-a adus un șir de acuzații lui Emily la petrecere de sâmbătă, apoi a curtat-o. Cei doi au fost destul de apropiați și au purtat o discuție despre ce se întâmplă între ei.

Sâmbătă, la petrecere, Adin a vrut să afle mai multe despre atitudinea lui Emily. Fata a spus că i „s-a luat” și că nu crede. Adin l-a pus în temă pe Liviu cu ceea ce au discutat, iar băiatul a izbucnit la adresa fetei pe care spune că o place.

„Dacă îți arat ce femei am avut eu! Și mă opresc aici?! Sunt prost dacă mă opresc aici! Mi-a dat maxim, nene! Du-te acasă, bă!”, a răbufnit el.

„Afară dacă eram, nu o băgam în seamă ca aici”, a completat și Adin.

„Era un mesaj, poate, poate ieșeam la o cafea”, a mai spus Liviu. „Principalul motiv pentru care vii aici, e să te măriți. Dacă vrei să evoluezi, te duci la un curs de dezvoltare personală (...) Nu sunt nici ultimul fraier, nici ultimul urât, nici ultimul prost. Îmi aduce aminte de trecut. La fel, trebuia să se întâmple doar cum vrea ea”, a mai spus Liviu supărat.

„Eu consider că într-o familie, rolul femeii e să rămână femeie. Nu să domine ea”, a mai adăugat

De asemenea, băiatul a țiut să spună că el crede că Emily îl cunoștea pe Kiprianos dinainte. „Eu am auzit ceva ceva că ea îl știa pe Kiprianos. Că el e tot din Cluj”, a spus Liviu.

Cum a reacționat Emily după ce a auzit ce a putut să spună Liviu despre ea după ce a curtat-o, la petrecere

În live, timp de 5 minute, pe parcursul materialului, fata i-a aruncat priviri tăioase băiatului. „Cred că nimeni nu și-ar dori să fie acum Liviu la cum s-a uitat Emily la el”, a spus Simona Gherghe în emisia live din 6 octombrie 2025.

„Prefer să rămân încă o doamnă, să nu dau răspunsuri înțepătoare, mai ales pentru ce s-a întâmplat după. În momentul ăsta chiar nu aș vrea să fiu o doamnă”, a fost tot ce a putut să spună Emily,

De asemenea, băiatul a explicat de unde a pornit atitudinea lui. Liviu a declarat că a văzut niște semne din partea fetei care apoi i-a dat cu „flit”.

„Presiunea dintre noi doi, cel puțin din partea mea, e bazată pe sentimente. Mă simt exact ca un hamster care aleargă în continuu. Și nu vreau să ajung să obsesc. Poate că ești femeia perfectă, dar nu vreau să-mi consum energia masculină pe tine”, i-a spus el într-o conversație purtată în aceeași seară.

Ulterior, cei doi au petrecut o mare parte din petrecere împreună, au dansat și chiar și-au dedicat niște melodii de dragoste.

