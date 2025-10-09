Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Loredana și Ionuț au primit sfaturi din partea celor dragi. Ce spune mama fetei despre legătura dintre ei

Mama Loredanei și verișoara lui Ionuț au intervenit telefonic după situația dintre cei doi. Deși aceștia susțin că au încheiat orice apropiere, părerile familiilor sunt împărțite.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 12:43 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 13:34

Mama Loredanei și verișoara lui Ionuț au intervenit telefonic la Mireasa. Direct din culise. Familiile celor doi au vorbit despre situația dintre ei, în urma acuzațiilor care i s-au adus fetei. Băieții consideră că Loredana s-a folosit de Ionuț atunci când a fost în cursa de eliminare, însă aceasta susține că nu a fost vorba despre așa ceva. Mai mult, ea s-a arătat interesată de băiat și în ultimele zile, au purtat mai multe discuții despre posibilitatea de a se cunoaște mai bine.

În acest context, membri familiilor celor doi au intervenit telefonic și le-au oferit mai multe sfaturi. În timp ce mama Loredanei i s-a adresat direct lui Ionuț, explicând atitudinea fiicei sale, verișoara acestuia i-a sugerat să se îndrepte către alte două fete din casă.

Deși Loredana și Ionuț susțin că au încheiat orice apropiere, mama fetei a spus că

Loredana s-a emoționat extrem de tare la auzul vocii doamnei Aurica și a ținut să îi ureze La mulți ani. „Loredana, mama vrea să-ți spună că mereu te poți baza pe noi, familia ta, surorile tale, eu suntem alături de tine, indiferent de situație. Orice decizie vei lua, noi te vom susține. Știi că ești o fată puternică și poți mai mulți decât arăți”, i-a transmis mama ei.

„Iar în legătură cu Ionuț, că sunteți acolo amândoi, eu mă bucur și cred, sigur, dacă vă întâlneați în altă împrejurare, erați împreună, dar situația din casă lasă de dorit. Mă refer la faptul că a fost foarte multă presiune și pe Loredana și pe Ionuț. Și de multe ori au fost influnențați. Dacă ei au stat și au vorbit nu am văzut niciodată o încurajare din partea celorlalți băieți. Știu dânșii care sunt și Ionuț a plecat urechea”

„Doamnă, referitor, la ce ați spuns, dacă ne-am fi întâlnit în altă împrejurare, simt să vă dau dreptate. Nu știu din partea ei, dar din partea mea, poate ar fi fost ceva mai mult”, a reacționat el.

Ulterior, Ionuț a avut ocazia să vorbescă cu verișoara lui, Nicoleta. „Aștept de foarte mult timp să-mi dau cu părerea”, a ținut să spună aceasta.

„Încep prin a spune, dragul meu, Ionuț, că sunt mândră de tine întrucât dai dovadă de echilibru și de respect. Pe de altă parte, vreau să-mi expun o părere sinceră legată de dinamica dintre tine și Loredana. Vreau să punctez că încă de la început Loredana a spus că nu există atracție fizică între voi și asta a fost evident pentru toată lumea.

Ce vreau să te rog. Dacă ai luat această decizie, de a te opri din această apropiere, te rog să fii ferm, demn și împăcat cu tine însuți. Eu te înțeleg că ai un suflet bun. Toată lumea știe că încerci să protejezi persoana de lângă tine, dar cred că a venit momentul să te gândești și la persoana ta pentru că ai atras prea mult vina asupra ta”, a spus tânăra.

De asemenea, verișoara lui Ionuț l-a sfătuit pe acesta să se îndrept către Ale sau Ștefania. „Mai sunt fete în casă care merită cunoscute: Ștefania, Ale, poate și altele care așteaptă o șansă reală”, a adăugat ea.

