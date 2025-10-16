Mireasa, sezon 12. Mama lui Liviu intervenție telefonică în lacrimi: „Plânge foarte tare”. Ce sfat i-a oferit fiului ei

Doamna Vasilica, mama lui Liviu, a intrat în direct și i-a dat sfaturi prețioase fiului ei după ce acesta a fost extrem de tulburat.

Mama lui Liviu a avut o intervenție telefonică emoționantă după ce l-a văzut pe fiul ei plângând. Doamna Vasilica i-a spus băiatului că nu îl mai recunoaște și i-a dat câteva sfaturi în legătură cu situația lui din casă.

„Plânge foarte tare” Mama lui Liviu a sunat în lacrimi, după ce și-a văzut fiul tulburat. Doamna Vasilica, reacție vehementă

Mama lui Liviu a fost foarte afectată după ce a văzut imaginile cu fiului ei. „Plânge foarte tare” a anunțat Simona Gherghe în emisia live din 16 octombrie 2025, înainte de a-i spune băiatului că mama lui are câteva cuvinte pentru el.

„Plâng odată cu băiatul meu. Îl văd neliniștit, supărat mereu. Că îl bagă în niște treburi care nu-l privesc. Eu nu te mai recunosc, cum erai tu băiatul meu acasă. Ferm, pe poziție. Te-am văzut ieri plângând, azi plângând. Mă doare sufletul să te văd așa”, a spus aceasta.

Doamna Vasilica l-a sfătuit pe fiul ei să își ia puțin timp singur în care să își pună gândurile în ordine.

„Este dezorientat. Cum spunea el, ca un hamster care aleargă în toate părțile și nu-și găsește locul. Trebuie să-și pună în ordine gândurile, în felul ăsta nu ajunge nicăieri. Nu pot să te ajut. Să-ți dau un sfat. Știi foarte bine de ce, noi vorbeam. Nu mai alerga după 7 deodată.

Să meargă unde crede el că este bine și unde crede că acolo este liniștea sufletească. Să fie undeva unde e cald. Asta îi trebuie el. Pentru că și el este un om cald, empatic. S-a dovedit și cu Lavinia câtă grijă avea, dar Lavinia se pare că se îndreaptă spre altcineva”, a mai adăugat mama lui Liviu.

„Îți promit că o să îmi pun ordine în suflet și în tot. Îți mulțumesc că ești alături de mine”, a spus băiatul extrem de emoționat.

„Trebuie să fii tu bine și persoana de lângă tine. Amândoi trebuie să fiți bine și să aveți încredere unul în altul”, a mai ținut sî îi transmită ea.

Întrebată de Simona Gherghe dacă își dorește să intre în casă câteva zile, aceasta a spus că se mai gândește.

