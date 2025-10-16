Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Mama lui Liviu intervenție telefonică în lacrimi: „Plânge foarte tare”. Ce sfat i-a oferit fiului ei

Mireasa, sezon 12. Mama lui Liviu intervenție telefonică în lacrimi: „Plânge foarte tare”. Ce sfat i-a oferit fiului ei

Doamna Vasilica, mama lui Liviu, a intrat în direct și i-a dat sfaturi prețioase fiului ei după ce acesta a fost extrem de tulburat.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 15:14 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 15:38

Mama lui Liviu a avut o intervenție telefonică emoționantă după ce l-a văzut pe fiul ei plângând. Doamna Vasilica i-a spus băiatului că nu îl mai recunoaște și i-a dat câteva sfaturi în legătură cu situația lui din casă.

„Plânge foarte tare” Mama lui Liviu a sunat în lacrimi, după ce și-a văzut fiul tulburat. Doamna Vasilica, reacție vehementă

Mama lui Liviu a fost foarte afectată după ce a văzut imaginile cu fiului ei. „Plânge foarte tare” a anunțat Simona Gherghe în emisia live din 16 octombrie 2025, înainte de a-i spune băiatului că mama lui are câteva cuvinte pentru el.

„Plâng odată cu băiatul meu. Îl văd neliniștit, supărat mereu. Că îl bagă în niște treburi care nu-l privesc. Eu nu te mai recunosc, cum erai tu băiatul meu acasă. Ferm, pe poziție. Te-am văzut ieri plângând, azi plângând. Mă doare sufletul să te văd așa”, a spus aceasta.

Doamna Vasilica l-a sfătuit pe fiul ei să își ia puțin timp singur în care să își pună gândurile în ordine.

„Este dezorientat. Cum spunea el, ca un hamster care aleargă în toate părțile și nu-și găsește locul. Trebuie să-și pună în ordine gândurile, în felul ăsta nu ajunge nicăieri. Nu pot să te ajut. Să-ți dau un sfat. Știi foarte bine de ce, noi vorbeam. Nu mai alerga după 7 deodată.

Să meargă unde crede el că este bine și unde crede că acolo este liniștea sufletească. Să fie undeva unde e cald. Asta îi trebuie el. Pentru că și el este un om cald, empatic. S-a dovedit și cu Lavinia câtă grijă avea, dar Lavinia se pare că se îndreaptă spre altcineva”, a mai adăugat mama lui Liviu.

„Îți promit că o să îmi pun ordine în suflet și în tot. Îți mulțumesc că ești alături de mine”, a spus băiatul extrem de emoționat.

„Trebuie să fii tu bine și persoana de lângă tine. Amândoi trebuie să fiți bine și să aveți încredere unul în altul”, a mai ținut sî îi transmită ea.

Întrebată de Simona Gherghe dacă își dorește să intre în casă câteva zile, aceasta a spus că se mai gândește.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

+4
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Chat-ul zilei la Mireasa, 16 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România &#8211; Austria: &#8220;O fac public&#8221;
Observatornews.ro "A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia "A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice” Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Mireasa, sezon 12. Cine este, de fapt, doamna Cristiana. Simona Gherghe și-a dat seama că are de-a face cu un „personaj de știri”
Mireasa, sezon 12. Cine este, de fapt, doamna Cristiana. Simona Gherghe și-a dat seama că are de-a face cu un...
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Văzând imagini cu ei din trecut, Ștefania și Liviu au fost cuprinși de lacrimi: „Regret că nu a fost mai mult”
Mireasa, sezon 12. Văzând imagini cu ei din trecut, Ștefania și Liviu au fost cuprinși de lacrimi: „Regret că...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea... Libertatea.ro
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest dezastru. Niciun robot AI nu va rezolva asta”
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă cremă de castane cu crutoane. O poveste de toamnă într-un bol
Supă cremă de castane cu crutoane. O poveste de toamnă într-un bol HelloTaste.ro
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat război ÎCCJ
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat... Jurnalul
Horoscop dragoste: Top 3 zodii care își pot găsi sufletul pereche în săptămâna 20-26 octombrie
Horoscop dragoste: Top 3 zodii care își pot găsi sufletul pereche în săptămâna 20-26 octombrie Kudika
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac Gandul
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
Ravioli cu unt și salvie. Rețeta perfectă pentru un prânz sofisticat
Ravioli cu unt și salvie. Rețeta perfectă pentru un prânz sofisticat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x