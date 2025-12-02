Mireasa, sezon 12. Nicoleta a scos cuțitul și a vrut să își taie hainele. Ce a dus la gestul care a speriat casa fetelor

Antena Căutare
Nicoleta s-a supărat și a avut un gest care le-a speriat pe fete. De ce a ajuns să vrea să își taie halatul.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 15:38 | Actualizat Marti, 02 Decembrie 2025, 15:38

O nouă ceartă în casa fetelor a dus la un gest extrem din partea Nicoletei. Denisa a intrat în bucătărie tunând și fulgerând cu halatul Nicoletei în mână și i-a reproșat că l-a lăsat „atârnat de masa de călcat”.

„Eu nu l-am lăsat pe masa de călcat. Nu îmi mai luați lucrurile și mi le puneți separat că pe mine pică vina. Acum îl tai, bag cuțitul în el”, a răspuns fata supărată și s-a dus după Denisa sa își ia halatul.

Ea nu s-a oprit aici și într-adevăr a scos cuțitul din sertat, însă a fost întreruptă de doamna Liliana.

Gestul extrem al Nicoletei le-a speriat pe fete, iar Ștefania a reacționat. Aceasta a sfătuit-o să își tempereze reacțiile.

„Alo! Unde te crezi aici?! Unde te crezi aici să tai hainele unde vrei tu?! Fii și tu mai responsabilă, că nu au 15 ani! Nu cred că ți-e greu să gândești. Aici nu ești cu părinții. Te rog eu frumos nu mai lua cuțitul. Aici nu facem circ”, a reacționat Ștefania.

„E haina mea. Așa mai fac cu o grămadă de haine. Nu a fost vina mea și d-asta m-am enervat”, și-a explicat Nicoleta gestul.

În live, fata a explicat cum a ajuns în acest punct.

„Eu nu mi-am adus geacă de iarnă și când ies afară, iau halatul că e mai gros și lung. Nu am nicio problemă că fetele îl poartă, dar era pus unde nu trebuie și automat, vina pe mine era pusă. Și data trecută când nu era de găsit pe nicăieri, era ascuns, pus după paravan. Și când am întrebat nimeni nimic, dar m-am enervat și am zis că acum îl tai”, a povestit aceasta.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

