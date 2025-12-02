Mireasa, sezon 12. Nicoleta a scos cuțitul și a vrut să își taie hainele. Ce a dus la gestul care a speriat casa fetelor

Nicoleta s-a supărat și a avut un gest care le-a speriat pe fete. De ce a ajuns să vrea să își taie halatul.

O nouă ceartă în casa fetelor a dus la un gest extrem din partea Nicoletei. Denisa a intrat în bucătărie tunând și fulgerând cu halatul Nicoletei în mână și i-a reproșat că l-a lăsat „atârnat de masa de călcat”.

„Eu nu l-am lăsat pe masa de călcat. Nu îmi mai luați lucrurile și mi le puneți separat că pe mine pică vina. Acum îl tai, bag cuțitul în el”, a răspuns fata supărată și s-a dus după Denisa sa își ia halatul.

Ea nu s-a oprit aici și într-adevăr a scos cuțitul din sertat, însă a fost întreruptă de doamna Liliana.

Mireasa, sezon 12. Nicoleta a scos cuțitul și a vrut să își taie hainele

Gestul extrem al Nicoletei le-a speriat pe fete, iar Ștefania a reacționat. Aceasta a sfătuit-o să își tempereze reacțiile.

„Alo! Unde te crezi aici?! Unde te crezi aici să tai hainele unde vrei tu?! Fii și tu mai responsabilă, că nu au 15 ani! Nu cred că ți-e greu să gândești. Aici nu ești cu părinții. Te rog eu frumos nu mai lua cuțitul. Aici nu facem circ”, a reacționat Ștefania.

„E haina mea. Așa mai fac cu o grămadă de haine. Nu a fost vina mea și d-asta m-am enervat”, și-a explicat Nicoleta gestul.

În live, fata a explicat cum a ajuns în acest punct.

„Eu nu mi-am adus geacă de iarnă și când ies afară, iau halatul că e mai gros și lung. Nu am nicio problemă că fetele îl poartă, dar era pus unde nu trebuie și automat, vina pe mine era pusă. Și data trecută când nu era de găsit pe nicăieri, era ascuns, pus după paravan. Și când am întrebat nimeni nimic, dar m-am enervat și am zis că acum îl tai”, a povestit aceasta.

