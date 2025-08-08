Mireasa, sezon 12. Povestea de viață a lui Alexandru. Este tatăl unui băiețel și a crescut fără părinți

În gala Mireasa de pe 8 august 2025 telespectatorii au privit cartea de vizită a lui Alexandru Constantinescu. Alexandru a recunoscut că se cunoaște cu o concurentă din sezonul 12 Mireasa. Alexandru și Costina au fost colegi de muncă în Anglia.

Alexandru Constantinescu este concurent în sezonul 12 Mireasa. Tânărul are 29 de ani, o înălțime de 1,70 și 70 de kilograme. Este născut în zodia Gemeni și este tată. Alexandru este șofer la o companie de distribuție și student la management în Londra.

„Sunt discret, loial responsabil. Eu am învățat la Liceul Teoretic Magheru din Râmnicu Vâlcea. Am muncit cu ziua de la 14 ani, la porumb, la sapă, la vie. În prezent îmi câștig bani în calitate de curier, fiind singurul job care îmi permite să lucrez, având și facultatea. Nu contează de unde ești, contează unde alegi să ajungi. Am ales tatuajele pentru că am trecut prin multe situații dificile. Provin dintr-o familie destrămată, am crescut fără părinți și m-a luat bunica în plasament”, a povestit Alexandru.

Povestea de viață a lui Alexandru. Este tatăl unui băiețel cu care nu ține legătura și a crescut fără părinți

„Alexandru este tatăl unui băiețel. Cu mama copilului nu a fost căsătorit. „Când am aflat că voi deveni tată am fost foarte fericit. În prezent nu-l văd, nu am relații bune cu mama lui, dar mă gândesc la el. În fiecare seară mă gândesc la el”, a spus Alexandru.

Copilul lui Alexandru, care are mai puțin de 2 ani, este în Anglia și spune că nu i se permite să-l vadă. Mama copilului îl crește pe băiat.

Alexandru și Costina au fost colegi de muncă în Anglia și au recunoscut în direct că se cunosc.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro.De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.