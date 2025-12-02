Mireasa, sezon 12. Replica spusă de Simona care l-a pus pe gânduri pe Ionuț. Ce reproșuri și-au aruncat apoi în live

Ionuț și Simona au avut un schimb tensionat de replici în live după o declarație controversată facută de fată. Ce a spus aceasta despre o posibilă sarcină în viitorul apropiat.

Într-o discuție cu fetele, Simona susținea că nu-și dorește copil în viitorul apropiat. Mai mult, ea a declarat că în cazul în care ar rămâne gravidă la scurt timp după emisiune, nu ar vrea să păstreze sacina.

„Cu copilul clar, nu. N-aș face copil după 4 luni copil nici de nebună. Eu dacă aș rămâne și am 4 luni cu Ionuț, nu l-aș păstra. Bine, nu aș ajunge să fiu, ca să ne înțelegem. Dar știe și el că i-am zis că nu vreau copil în viitorul apropiat. Nu mă simt pregătită. Nu aș vrea să-mi bat joc și să fie doar o responsabilitate, nu dragoste”, a spus aceasta.

Ionuț a fost surprins când a văzut materialul și a declarat că replica fetei l-a pus pe gânduri.

Simona și Ionuț, schimb de rerpoșuri în live, după replica fetei. Cum a reacționat acesta

„Referitor la ce au vorbit în baie, a fost deranjat ce a zis cu copilul. Că nu l-ar păstra. Sincer, dacă ar fi să se întâmple, nu aș putea să fac chestia asta și este ceva ce ar putea să mă pună pe gânduri. Eu nu am zis că vom face, dar pune prin absurd că se întâmplă. Eu am zis prin absurd că nici eu nu mă simt acum pregătit să fiu tată. M-a deranjat și felul în care a zis-o în baie. Nu a fost ok”, a spus Ionuț în emisia live din 2 decembrie 2025.

„Păi și vrei să-l fac când nu mă simt pregătită? Eu nu aș face un copil niciodată dacă nu mă simt pregătită. Eu știu cum e să crești fără mamă și tocmai de aceea, dacă nu aș fi pregătită 100%, nu l-aș face. Punct” a reacționat Simona.

Ea a mai ținut să adauge că își dorește mult să aibă un copil, dar nu în viitorul apropiat pentru că își dorește să ofere tot ce are mai bun.