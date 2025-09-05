Mireasa, sezon 12. Rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Alina, Gabriela și Costina. Ce a votat publicul

În gala Mireasa de pe 5 septembrie 2025 Simona Gherghe a anunțat ce fată a primit cele mai multe voturi pentru eliminare. În cursă s-au aflat Gabriela, Alina și Costina, iar una dintre ele a fost votată de public să părăsească sezonul 12 Mireasa.

Fanii Mireasa au putut vota la cursa de eliminare pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Inițial, la cursa de eliminare au fost două fete: Gabriela, nominalizată de majoritatea băieților, și Alina, fata aflată pe ultimul loc în clasamentul publicului din săptămâna anterioară. Ulterior, Costina a intrat în cursa de eliminare alături de Gabriela și Alina, ca sancțiune pentru încălcarea de regulament. Cursa a fost repornită marți.

Costina a încălcat regulamentul interacționând cu un bărbat în timp ce se afla în Grecia, pentru filmarea cărților de vizită. Costina a recunoscut că a încălcat regulamentul dându-i numărul de telefon unui angajat și sunându-l la 3 noaptea pentru a-i cere obiecte de igienă personală. În online, Costina a fost acuzată că a rămas însărcinată în urma acelei întâlniri nocturne, însă fata a contestat acuzațiile cu un test de sarcină negativ. Așadar, Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare la care s-au aflat cele 3 fete!

„Ce concurentă doriți să eliminați de la Mireasa?”, a fost întrebarea la care fanii emisiunii au răspuns într-un număr mare.

Rezultatul cursei este unul categoric!

Costina, votată să părăsească emisiunea Mireasa!

Simona Gherghe a citit procentele de vot: „8,70%, 6,01% și 85,29%. Cea mai puțin votată, cu 6,01%, este Gabriela. Asta înseamnă că Gabriela rămâne la Mireasa. Telespectatorii te vor aici. Cu 85,29%, concurenta care va părăsi astăzi casa Mireasa este Costina. Îmi pare rău, Costina. Parcursul tău se va opri astăzi aici. Telespectatorii au fost vehemenți și au taxat ceea ce s-a întâmplat”.

Au curs lacrimi de tristețe în platou. Dian, Diana, Lavinia, Adin, Samina, Emily au plâns când au aflat că fata nu este în top, nu are iminitate și că trebuie să părăsească emisiunea Mireasa. Costina a promis că-l va aștepta pe Dian, că-i va scrie și că-l va urmări în AntenaPLAY.

„Simțeam. Le-am spus fetelor aseară să stăm mai mult pentru că știam că o să plec. Aș fi stat doar pentru Dian, atât! Noi putem să continuăm și afară. Unul dintre noi trebuie să reziste. Știu că o să fim bine și în afară. O să continuăm ce am început aici! O să dormim împreună, eu pe AntenaPLAY, el în casă. O să îmi simtă prezența în fiecare zi.”, a spus Costina la finalul galei Mireasa de pe 5 septembrie 2025.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.