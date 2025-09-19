Mireasa, sezon 12. Rezultatul cursei de eliminare la care s-au aflat Dian, Alexandru și Virgil. Pe cine a eliminat publicul

Timp de o săptămână, publicul Mireasa a avut de votat la cursa de eliminare unde s-au aflat 3 băieți: Dian, Alexandru și Virgil. În gala de pe 19 septembrie 2025 Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei.

Trei băieți s-au aflat în cursa de eliminare. Dian a fost votat de băieții din casă, cu argumentul că are o iubită, pe Costina, care îl așteaptă afară. Virgil a intrat în cursă pentru că a fost ultimul în clasamentul publicului, iar Alexandru a fost votat de Ion, ca „moștenire”. Reamintim că începând cu sezonul 11 Mireasa a fost introdusă regula moștenirii, unde fiecare concurent eliminat face o nominalizare de fată și o nominalizare de băiat pentru eliminare.

„Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?”, a fost întrebarea la care telespectatorii Mireasa au răspuns pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa.

Înainte de gală, Dian a mers la camera de AntenaPLAY și le-a împărtășit fanilor emisiunii dorința de a părăsi casa Mireasa.

„Aș vrea să-i faceți pe Virgil și pe Alexandru fericiți, să le dați o șansă să găsească și ei pe cineva. Aș vrea să merg afară să pot să rezolv greșelile pe care le-am făcut, să cer scuze familiei mele, să cer scuze față de Costina și familia ei”, este o parte din mesajul lui Dian dat la camera de AntenaPLAY. Decizia a revenit publicului.

Rezultatul cursei de eliminare la care s-au aflat Dian, Alexandru și Virgil. Pe cine a eliminat publicul

Înainte de a afla rezultatul cursei, băieții au avut o surpriză: fratele lui Virgil, mama, tatăl și fratele lui Dian și doamna Cristiana au intrat în casa Mireasa.

Simona Gherghe a citit procentele de vot și rezultatul cursei de eliminare.

„Vreau să le mulțumesc familiilor și doamnei Cristiana că au venit pentru a le fi alături băieților. 41,99%, 18,98, 39,03%”. Concurentul salvat, votat cu 18,98% este Virgil. Băiatul care părăsește emisiunea este Dian. Alexandru, Virgil, o să vă rog să mergeți cu mine înapoi în platoru”, a spus Simona Gherghe.

„Doamnelor și domnilor, concurentul care părăsește emisiunea este Dian!”. Băiatul își dorea să plece, așa că s-a bucurat.

