Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Schimb de replici între Sorin și Dian în direct. Motivul conflictului: „Sunt oameni cu două fețe”

Mireasa, sezon 12. Schimb de replici între Sorin și Dian în direct. Motivul conflictului: „Sunt oameni cu două fețe”

Sorin și-a dat cu părerea despre comportamentul Costinei la petrecere și a ținut să-i spună opinia lui și lui Dian. În emisia live de Mireasa de pe 19 august a existat un schimb de replici între cei doi băieți. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 August 2025, 17:39 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 17:46
Galerie
Schimb de replici între Sorin și Dian în direct la Mireasa | Antena 1

„Eu nu o văd așa asumată pe Costina. După o săptămână ți-au trebuit 10 pahare la bord să-ți dai seama că placi pe altul? Se grăbește și Dian, dar e treaba lui. Eu n-am venit aici să-mi declar o cunoaștere la o beție”, a spus Sorin.

Sorin i-a sugerat lui Dian să fie atent, spunându-i că poate să facă cu el la fel cum a făcut cu Ionuț. Dian a fost deranjat de părerea lui Sorin.

„A fost prea mult suc și nu mă așteptam din partea fetelor. Și faza cu Ionuț m-a deranjat maxim. Mi s-a părut o victimizare din partea Costinei, că el e agresiv”, a spus Sorin.

„Eu știu cine sunt și la Ionuț am spus că verbal, a început să țipe și să arunce cuvinte”, a spus Costina.

Schimb de replici între Sorin și Dian în direct: „Deja ești bădăran în fața mea!”. Care a fost motivul conflictului

„Eu sunt foarte deranjat că judecă aici. Sunt oameni cu două fețe. Nu sunt ei asumați ca oameni. Vorbești la adresa fetelor și în fața lor erai pâinea lui Dumnezeu. Deja ești bădăran în fața mea! M-a deranjat că a dat de înțeles că Costina e genul de femeie care merge de la unul la altul”, a spus Dian.

„Încă ești copil”, a spus Sorin.

„A venit Sorin să comenteze, care a scos 6 fete în același loc să vorbească cu ele. Axează-te pe ceea ce ai venit aici să faci. E fix problema noastră, a fetelor, care ne e limita”, a spus Costina.

„N-am voie să-mi dau cu părerea despre o petrecere la care am participat și eu?”, a spus Sorin în emisia live de Mireasa de pe 19 august 2025.

Colaj cu concurenții Mireasa
+2
Mai multe fotografii

Citește și: Mireasa, sezon 12. Doi concurenți au avut un schimb de mesaje în urmă cu 4 ani: „Am văzut-o pe stradă”

Mireasa, sezon 12. Doi concurenți au avut un schimb de mesaje în urmă cu 4 ani: „Am văzut-o pe stradă”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al “Briliantului”: “E doar începutul” Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al &#8220;Briliantului&#8221;: &#8220;E doar începutul&#8221;
Observatornews.ro Cum faci refinanțare la creditul ipotecar. Rata poate scădea și cu 700 de lei Cum faci refinanțare la creditul ipotecar. Rata poate scădea și cu 700 de lei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Marti, 19.08.2025, 16:45 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Luni, 18.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Luni, 18.08.2025, 23:00
Mai multe
Citește și
Mireasa, sezon 12. Doi concurenți au avut un schimb de mesaje în urmă cu 4 ani: „Am văzut-o pe stradă”
Mireasa, sezon 12. Doi concurenți au avut un schimb de mesaje în urmă cu 4 ani: „Am văzut-o pe stradă”
Mireasa, sezon 12. Emily și Cristian sunt într-o cunoaștere: „Simțeam fluturași în stomac”. Reacția lui Liviu
Mireasa, sezon 12. Emily și Cristian sunt într-o cunoaștere: „Simțeam fluturași în stomac”. Reacția lui Liviu
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x