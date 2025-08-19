Mireasa, sezon 12. Schimb de replici între Sorin și Dian în direct. Motivul conflictului: „Sunt oameni cu două fețe”

Sorin și-a dat cu părerea despre comportamentul Costinei la petrecere și a ținut să-i spună opinia lui și lui Dian. În emisia live de Mireasa de pe 19 august a existat un schimb de replici între cei doi băieți.

„Eu nu o văd așa asumată pe Costina. După o săptămână ți-au trebuit 10 pahare la bord să-ți dai seama că placi pe altul? Se grăbește și Dian, dar e treaba lui. Eu n-am venit aici să-mi declar o cunoaștere la o beție”, a spus Sorin.

Sorin i-a sugerat lui Dian să fie atent, spunându-i că poate să facă cu el la fel cum a făcut cu Ionuț. Dian a fost deranjat de părerea lui Sorin.

„A fost prea mult suc și nu mă așteptam din partea fetelor. Și faza cu Ionuț m-a deranjat maxim. Mi s-a părut o victimizare din partea Costinei, că el e agresiv”, a spus Sorin.

„Eu știu cine sunt și la Ionuț am spus că verbal, a început să țipe și să arunce cuvinte”, a spus Costina.

Schimb de replici între Sorin și Dian în direct: „Deja ești bădăran în fața mea!”. Care a fost motivul conflictului

„Eu sunt foarte deranjat că judecă aici. Sunt oameni cu două fețe. Nu sunt ei asumați ca oameni. Vorbești la adresa fetelor și în fața lor erai pâinea lui Dumnezeu. Deja ești bădăran în fața mea! M-a deranjat că a dat de înțeles că Costina e genul de femeie care merge de la unul la altul”, a spus Dian.

„Încă ești copil”, a spus Sorin.

„A venit Sorin să comenteze, care a scos 6 fete în același loc să vorbească cu ele. Axează-te pe ceea ce ai venit aici să faci. E fix problema noastră, a fetelor, care ne e limita”, a spus Costina.

„N-am voie să-mi dau cu părerea despre o petrecere la care am participat și eu?”, a spus Sorin în emisia live de Mireasa de pe 19 august 2025.

