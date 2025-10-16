Mireasa, sezon 12. Sorin a explicat de ce fosta iubita a spus că nu mai poate avea încredere în el. Ce a urmat în platou

Sorin a comentat replica fostei sale iubite după ce aceasta a trimis un mesaj prin care pune punct oricărei legături dintre ei. Cum a reacționat Diana la auzul explicațiilor băiatul cu care încă se află într-o cunoaștere.

După ce Sorin nu a reușit să o contacteze pe fosta iubită, fata a revenit cu un mesaj pe care Simona Gherghe l-a citit în live, în ediția de miercuri. Fosta iubită a lui Sorin a spus că nu ar mai putea fi nimic între ei, iar una dintre replicile sale a atras atenția.

„Între mine și Sorin nu mai există nicio șansă de împăcare pentru că nu aș mai putea avea încredere în el niciodată”, a spus fata. Ulterior, în platou la Mireasa. Capriciile Iubirii, băiatul a explicat la ce a făcut referire tânăra cu care a închiat relația în urmă cu doi ani.

Sorin a explicat de ce fosta iubită a spus că nu mai are încredere în el

„Ceva m-a pus pe gânduri și aș vrea să lămurim această frază. Fosta ta iubită spunea că nu și-ar dori să mai fie dezamăgită. Ne poți spune ce anume a dezamăgit-o?”, a întrebat Raluca Preda.

„Da, am dezamăgit-o eu, ea crezând că eu am înșelat-o cu fosta mea iubită”, a reacunoscut Sorin.

„Pare că există un pattern în viața ta. Când treci la următoarea, fosta rămâne mută vreme prezentă”, a remarcat Paula Chirilă

Întrebată dacă știa despre această situație, Diana a declarat că acesta îi oferise câteva detalii.

„Mi-a povestit ceva, în linii generale știu de ce. Nici n-am vrut să intru prea mult în context că e strict treaba lor. Dar știam ceva. Nu, pentru că nici măcar nu am dat curs unei situații. În cazul ăsta, nu cred că ar fi cazul (n.r. de o logodnă, căsătorie)”, a adăugat fata.

Mai târziu, subiectul a revenit în discuție, iar Sorin a oferit și mai multe detalii despre momentul de presupusă indifelitate.

„Atunci a fost altceva. Ea plecase la mătușa ei în Italia și mai avea niște haine la mine. Și tot îmi spunea că vine acasă și s-a întors după 7 luni. Și atunci ea s-a întors acasă, văzând o scenă din relație cu ea, s-a întors acasă și a trebuit să îi dai hainele în apoi și atunci ne-am întâlnit eu cu ea și ulterior, ea i-a scris ei că m-am găsit cu Sorin și am făcut și am dres”, a spus el.

„Și ați făcut și ați dres?”, a completat Paula Chirilă.

„Nu. După o lună sau două, după ce please ea în Anglia, eu am vorbind din nou cu fosta mea atunci și am fost să scot în așa fel încât să îi demonstrez că nu am făcut nimic cu ea. Și i-am trimis capturi de ecran, dar nu a crezut”, a mai precizat Sorin.

De asemenea, în ediția de miercuri de la Mireasa. Capriciile Iubirii, Sorin și Diana au refuzat să se mai difuzeze un material de la date și au preferat să discute despre situația tensioată dintre ei.

