Mireasa, sezon 12. Sorin a izbucnit în lacrimi la auzul mărturisirilor lui Ionuț legate de fosta relație

Ionuț și-a deschis sufletul în fața lui Sorin. Concurentele sezonului 12 Mireasa au văzut în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii discuția celor doi băieți.

Ionuț a simțit să expună unele aspecte din fosta lui relație în fața lui Sorin.

Ionuț: În ultima perioadă înainte să o închidem pentru ea devenise totul o competiție contra mea. Adică să se vadă care are orgoliul mai mare.

Sorin: Asta e o prostie cu orgoliul ăsta. Cât ați stat împreună?

Ionuț: Am stat 3 luni și înaintea ei veneam dintr-o relație de 2 ani. În 3 luni efectiv…s-a întâmplat totul cazual așa. Eu la început nu voiam așa, știam că nu era ușă de biserică. Într-un oarecare fel eu m-am lăsat greu, nici nu i-am cerut numărul. Ea venise din partea unui prieten al meu. A fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Într-un oarecare fel parcă toate visurile se aliniaseră și când s-a terminat totul… Și n-am mai putut. Înainte dacă se întâmpla o dezamăgire cu o fată mă motiva să merg la sală, să mă antrenez, la ea m-a dărâmat atât de tare încât am început să urăsc ceea ce iubeam. M-a afectat foarte mult.

Sorin: Ea acum are relație? Știi ceva?

Ionuț: Are, probabil! Dar nu mă interesează! Nu e genul de femeie care stă foarte mult fără. Era genul de fată extrem de frumoasă care și de mână cu tine pe stradă mai avea puțin și oprea lumea să se bage în seamă. Era deranjant. Îmi trimitea să văd cine s-a dat la ea. Gelozii pe care nu le suport. Era obișnuită cu genul de bărbați care erau în limbă după ea. Eu am simțit deja iubirea maximă. Am simțit că am putut să dau tot. Și e aiurea că e ca și cum încerc să găsesc ceva care poate… nu poate… sunt aproape convins că nu va mai veni niciodată sentimentul ăla. Am devenit și un pic misogin. Și femeia cea mai cuminte poate deveni cea mai perversă. Mi-e greu să stau în fața unei fete și să mă chinui eu să simt ceva.

Momentul în care Sorin a început să plângă

Sorin a început să plângă, empatizând cu Ionuț.

Concurentele sezonului 12 Mireasa au fost puse pe gânduri de declarațiile lui Ionuț și l-au întrebat dacă este vindecat după fosta relație. „Nu vreau să crezi că am pe altcineva în gândul meu. Cred că dacă găsești pe cineva de care să-ți placă, vindecarea vine de la sine”.

„M-am regăsit în ce a spus el, dar nu mi-am pierdut speranța”, a spus Sorin.

