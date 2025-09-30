Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Ștefania, profund dezamăgită de acțiunile lui Liviu de după despărțire: „Mă simt oarecum umilită"

În emisia live de pe 30 septembrie 2025 Ștefania a spus că este profund dezamăgită de felul în care s-a comportat Liviu imediat după despărțire.

Publicat: Marti, 30 Septembrie 2025, 13:57

„Până să înceapă emisiunea am fost foarte bine, însă recunosc că discuția lui Liviu cu Sorin m-a șocat. Situația e mult mai urâtă față de cum o vedeam eu și sunt profund dezamăgită pentru că în aceeași seară în care noi ne-am despărțit el a afirmat că… (n.r. o place mult pe Emily). E ca și cum eu n-aș fi existat. Se comportă urât. Și ce am remarcat a fost ce a zis el la început că aici fiecare e un personaj, lumea place personajul acela și noi trebuie să facem ceva. Și mi-a dat de înțeles că a făcut tot ce a făcut pentru public? Mă simt oarecum umilită”, a spus Ștefania.

Ștefania, profund dezamăgită de acțiunile lui Liviu de după despărțire: „Situația e mult mai urâtă față de cum o vedeam eu...”. Ce a șocat-o pe fată și ce replică i-a dat fostul iubit în live

„Dacă simți pentru o persoană ceva, la ora 12 te desparți și la 5 dimineața îi trimiți pupici altei fete și spui că îți place o singură fată: Emily”, a spus Loredana.

„Indiferent că era vorba de Emily sau nu, tot se întâmpla! Ți-am repetat și îți repet de câte ori e nevoie!”, a spus Liviu.

„Nu-i nevoie!”, a spus Ștefania.

„Eu mi-am răspuns mie la niște întrebări cu ajutorul specialiștilor”, a spus Liviu.

„E vorba de cât respect ai avut pentru persoana care a fost lângă tine”, a spus Ștefania.

„Am fost cât de sincer am putut să fiu cu mine! Eu am întrebat-o când am intrat într-o cunoaștere dacă își asumă”, a spus Liviu.

„Îmi asum că ne-am despărțit. Nu-mi asum ce ai făcut tu. Și respectul pe care îl ai față de tine! Cu mine n-ai fost sincer nici măcar la despărțire, Liviu! Felul în care ai procedat nu e demn!”, a spus Ștefania.

„Mulțumesc! Apreciez!”, a conchis Liviu.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Colaj cu Ștefania și Liviu
Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. Diana, reacție tăioasă după ce a văzut un material cu Sorin. Ce a deranjat-o: „Ți se pare amuzant?”...
