Mireasa, sezon 12. Ștefania, profund dezamăgită de acțiunile lui Liviu de după despărțire: „Mă simt oarecum umilită”

În emisia live de pe 30 septembrie 2025 Ștefania a spus că este profund dezamăgită de felul în care s-a comportat Liviu imediat după despărțire.

„Până să înceapă emisiunea am fost foarte bine, însă recunosc că discuția lui Liviu cu Sorin m-a șocat. Situația e mult mai urâtă față de cum o vedeam eu și sunt profund dezamăgită pentru că în aceeași seară în care noi ne-am despărțit el a afirmat că… (n.r. o place mult pe Emily). E ca și cum eu n-aș fi existat. Se comportă urât. Și ce am remarcat a fost ce a zis el la început că aici fiecare e un personaj, lumea place personajul acela și noi trebuie să facem ceva. Și mi-a dat de înțeles că a făcut tot ce a făcut pentru public? Mă simt oarecum umilită”, a spus Ștefania.

„Dacă simți pentru o persoană ceva, la ora 12 te desparți și la 5 dimineața îi trimiți pupici altei fete și spui că îți place o singură fată: Emily”, a spus Loredana.

„Indiferent că era vorba de Emily sau nu, tot se întâmpla! Ți-am repetat și îți repet de câte ori e nevoie!”, a spus Liviu.

„Nu-i nevoie!”, a spus Ștefania.

„Eu mi-am răspuns mie la niște întrebări cu ajutorul specialiștilor”, a spus Liviu.

„E vorba de cât respect ai avut pentru persoana care a fost lângă tine”, a spus Ștefania.

„Am fost cât de sincer am putut să fiu cu mine! Eu am întrebat-o când am intrat într-o cunoaștere dacă își asumă”, a spus Liviu.

„Îmi asum că ne-am despărțit. Nu-mi asum ce ai făcut tu. Și respectul pe care îl ai față de tine! Cu mine n-ai fost sincer nici măcar la despărțire, Liviu! Felul în care ai procedat nu e demn!”, a spus Ștefania.

„Mulțumesc! Apreciez!”, a conchis Liviu.

