Mireasa, sezon 12. Ștefania și Liviu, întrebați dacă sunt din nou într-o cunoaștere. Răspunsul s-a lăsat așteptat 

În emisia live de Mireasa de pe 18 septembrie 2025 Liviu și Ștefania au fost întrebați dacă sunt din nou într-o cunoaștere, în condițiile în care s-au reapropiat foarte mult.

Liviu a precizat că nu este interesat de nicio altă fată din casa Mireasa, în afară de Ștefania. Mai mult, băiatul a spus că ar fi puțin deranjat dacă un băiat ar intra în casă pentru Ștefania. Cei doi au dormit împreună și au avut parte de atingeri și mângâieri. Emily și Denisa i-au spus Ștefaniei că nu poate fi vorba despre asemenea gesturi într-o prietenie.

„Având în vedere timpul pe care îl petreceți împreună și afecțiunea pe care v-ați dăruit-o nu numai la noaptea aceea, eu simt nevoia să întreb: Ștefania, Liviu, vă declarați într-o cunoaștere în emisiunea Mireasa?”, i-a întrebat Simona Gherghe.

„Nu sunt pregătită pentru această întrebare”, a spus Ștefania, iar Liviu a completat că nici el nu se aștepta la o asemenea întrebare.

După gesturile tandre dintre ei, Ștefania și Liviu au fost întrebați dacă sunt din nou într-o cunoaștere. Răspunsul s-a lăsat așteptat până la finalul emisiei live de azi. Ce a spus Liviu

Simona Gherghe i-a rugat pe cei doi să dea un răspuns până la finalul emisiunii.

La finalul emisiunii Liviu a mai cerut timp pentru a da un răspuns, iar prezentatoarea emisiunii a spus că va reveni în gală cu întrebarea.

„O să port o discuție cât se poate de serioasă cu Ștefania. Mai am nevoie de timp!”

