Mireasa, sezon 12. Task-ul alinierii. Fetele s-au așezat în spatele băiatului preferat. Ce alegeri s-au făcut

În gala de pe 8 august 2025 de Mireasa a avut loc primul task al alinierii. Fiecare fată s-a așezat în spatele băiatului preferat.

Prima gală a venit cu primul task al alinierii. Fetele s-au aliniat în spatele băieților. După primele interacțiuni, s-au exprimat concret și primele simpatii prin intermediul task-ului alinierii. În timp ce băieții se aflau aliniați în platou, fiecare fată a intrat și s-a așezat în spatele unui băiat, exprimându-și astfel o preferință. Fetele s-au așezat în spatele băiatului cu care doresc un date.

Sorin, Cristian, Liviu, Alex, Virgil, Ion, Dian, Ionuț, Alexandru și Adin au așteptat să vadă care dintre fete au un interes față de ei după prima săptămână. Alexandra, Ștefania, Diana, Lavinia, Loredana, Emily, Gabriela, Samina, Costina și Alina au făcut primele alegeri.

Ce alegeri s-au făcut la task-ul alinierii

Ca la fiecare task al alinierii, au existat fete care au ales acelați băiat, iar concurentul a fost cel care a făcut alegerea finală.

Alexandra s-a așezat în spatele lui Ionuț.

Ștefania s-a așezat în spatele lui Virgil.

Diana s-a așezat în spatele lui Liviu.

Lavinia s-a așezat în spatele lui Cristian.

Loredana s-a așezat în spatele lui Adin.

Emily s-a așezat în spatele lui Alex.

Gabriela s-a așezat în spatele lui Dian.

Samina s-a așezat în spatele lui Virgil.

Costina s-a așezat în spatele lui Ionuț.

Alina s-a așezat în spatele lui Cristian.

Dintre Costina și Alexandra, Ionuț a ales-o pe Costina. Liviu are un date cu Diana, iar Emily cu Alex. Gabriela cu Dian, Loredana cu Adin. Între Ștefania și Samina, Virgil a ales Ștefania. Cristian a ales-o pe Lavinia între ea și Alina.

Ion, Sorin și Alexandru nu au date. Alexandra, Samina și Alina nu au nici ele date deocamdată.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro.De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.