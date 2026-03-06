Mireasa, sezon 13. Aliz, Roxi și Giulia au fost în pericol de eliminare. Pe cine au votat fetele, băieții și mamele să plece

Aliz, Roxi și Giulia au fost în pericol de eliminare. AdrenaLINIA le-a dat o sarcină dificilă concurenților din casa show-ului matrimonial, iar în gala de vineri o fată a părăsit emisiunea. Iată pe cine au votat mamele, fetele și băieții.

AdrenaLINIA a dat o veste neașteptată concurenților înainte de gala de vineri, 6 martie 2026, din Mireasa. Ultimele trei fete din clasamentul publicului au fost în pericol de eliminare: Aliz, Giulia și Roxi.

În timp ce concurenții discutau pentru a lua o decizie, cele trei concurente se gândeau la soarta lor din emisiune.

Cine a primit cele mai multe voturi. Pe cine au eliminat din emisiunea Mireasa: Meciul Iubirii în gala de vineri, 6 martie 2026

Cele mai multe voturi au ajuns către Aliz. Băieții, mamele și fetele au dezvăluit că tânăra nu se află într-o cunoaștere cu nimeni, motiv pentru care nu i-ar fi dificil să părăsească emisiunea. Daniela, Roxana, Claudia, doamna Mihaela și Darius au decis să o nominalizeze pe Roxi, având o altă părere.

„Este în emisiune de 2 luni și, din păcate, a avut ghinion”, a dezvăluit Roxana.

Aliz a primit vestea cu lacrimi pe față, însă s-a bucurat pentru că se va întoarce la familia ei. De asemenea, tânăra nu s-a aflat în topul publicului. Așadar, aceasta a părăsit emisiunea în gala de vineri, 6 martie 2026, de la Mireasa: Meciul Iubirii.

„Înțeleg, nu am nicio treabă. Sunt bucuroasă că mă întorc acasă la frații mei și la nepotul meu. Nu m-am îndreptat spre niciun băiat. Eu am știut pentru cine am venit aici, mi-a plăcut un singur băiat și nu m-am putut îndrepta spre altcineva”, a spus fata.

