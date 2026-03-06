Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre George, Daniel și Roxana. Cine părăsește casa show-ului matrimonial

Publicul a votat! Un concurent părăsește în gala de vineri, 6 martie 2026, casa Mireasa: Meciul Iubirii. În cursa de eliminare se aflau George, Daniel și Roxana. Iată ce decizie au luat oamenii de acasă.

O situație neașteptată a avut loc în această săptămână la Mireasa: Meciul Iubirii. Sebastian a trimis în cursa de eliminare, alături de Daniel și George, o fată. Tânărul a hotărât ca Roxana să ajungă la votul publicului.

Așadar, emoțiile au atins cote maxime pentru cei trei concurenți în Gala de vineri, 6 martie 2026, a show-ului matrimonial. Aceștia au așteptat cu nerăbdare să afle cine va pleca acasă.

În urmă cu câteva zile, Roxana își exprima dorința de a rămâne în emisiune pentru că nu a uitat de ce se află aici. Oare telespectatorii i-au respectat cerința?

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 6 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Care este rezultatul cursei de eliminare dintre George, Daniel și Roxana. Ce a hotărât publicul în gala de vineri, 6 martie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii

După plecarea Larisei de la Mireasa: Meciul Iubirii, telespectatorii au primit o nouă sarcină importantă. Aceștia au votat concurentul, dintre Daniel și George, pe care nu îl mai doresc în casa show-ului matrimonial.

La jumătatea săptămânii, în cursa de eliminare li s-a alăturat și Roxana. Tânăra a fost trimisă la votarea publicului în urma deciziei luate de Sebastian, după ce AdrenaLINIA i-a oferit un cartonaș roșu.

În gala de vineri, 6 martie 2026, Simona Gherghe a dezvăluit numele concurentului care părăsește emisiunea. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Roxana se află în preferințele telespectatorilor. Așadar, tânăra a fost salvată de către aceștia de la eliminare.

Conform procentajelor citite de prezentatoarea TV, George a primit cele mai multe voturi din partea publicului. Astfel, concurentul trebuie să își facă bagajul și să plece din casa show-ului matrimonial.

De altfel, Daniel rămâne alături de Claudia la Mireasa: Meciul Iubirii. Tânărul a fost la un pas de eliminare.

„Rămâne la Mireasa Roxana. Felicitări! Puțini te-au votat!”, a spus Simona Gherghe.

„Acum emoțiile sunt foarte mari pentru Daniel și George. Și băiatul care părăsește astăzi emisiunea este George”, a mai adăugat prezentatoarea TV.

„Asta e! Sincer, la începutul săptămânii am fost cam pesimist. Într-un fel sau altul, m-am așteptat”, a spus concurentul, după verdictul publicului.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

