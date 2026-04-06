Mireasa, sezon 13. Ana, reproșuri la adresa lui Dorian. Ce s-a întâmplat între cei doi la petrecere: „Așa sunt eu!”

La petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii, Ana i-a făcut câteva reproșuri lui Dorian. Tânăra nu a ținut cont de nimic și a dat cărțile pe față.

Ana și Dorian au avut parte de o discuție intensă la petrecerea de sâmbătă, 4 aprilie 2026, de la Mireasa: Meciul Iubirii. Tânărul a decis să interacționeze cu noua concurentă la scurt timp de la intrarea ei în casa show-ului matrimonial.

În timp ce se aflau pe terasă, Ana i-a reproșat concurentului că a ignorat-o toată seara. Dorian a ținut să o contrazică, aducând argumente puternice.

„Dacă nu mă bagi în seamă. Ai fugit de mine toată seara! Fii sincer! Nici eu nu vreau să grăbesc lucrurile, dar nici așa! Nici nu te uitai la mine!”, i-a spus tânăra.

Care este motivul pentru care Dorian nu i-a acordat atenție Anei la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa sezon 13

Concurentul a precizat că nu își dorește să se grăbească și că vrea să o cunoască mai bine înainte de a lua unele decizii. De altfel, se pare că și venirea mamei lui în emisiune a fost un motiv pentru care nu i-a acordat suficientă atenție Anei.

„Nu mă grăbesc! Și n-am fugit de tine! (...) Așa sunt eu, nu te ignor. Cheamă-mă și vin să vorbim. Eu nu simt că te-am ignorat. E ok, nu o să te mai ignor de acum dacă asta vrei”, i-a zis Dorian.

„Nu, vreau să faci ce vrei tu! Mă ignori intenționat?”, a adăugat Ana.

„Nu. Așa sunt eu la party, nu prea îmi place să vorbesc”, a mai ținut tânărul să precizeze despre atitudinea lui distantă.

„Toată viața mea am fost un om foarte pretențios la orice. Știu că la viața mea am avut parte de frumos, am atras frumosul și poate de aia am standarde așa ridicate. Am încredere în mine pentru că știu ce pot”, a mai completat el.

„Cred că are puțin legătură și cu venirea mamei. Vreau să petrec timp și cu ea. Pur și simplu, nu vreau să grăbesc lucrurile. Nu vreau să mă grăbesc în a lua decizii!”, a mai dezvăluit Dorian în emisia live de luni, 6 aprilie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 6 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

