Mireasa, sezon 13. Anna a primit o veste cruntă de sărbători. Imagini și informații cu puternic impact emoțional

În emisia live de Mireasa de pe 13 aprilie, Andreea Frățilă i-a avertizat pe telespectatori asupra unor informații cu puternic impact emoțional. Anna a primit o veste cruntă.

Anna a aflat de sărbători că mama sa a intrat în comă. În ediția Mireasa de pe 13 aprilie concurenta a anunțat că mama sa este în stare stabilă.

Anna a fost întrebată dacă dorește să părăsească emisiunea sau să păstreze legătura cu mama sa și a ales să rămână în casă. Fata izbucnit în lacrimi când a aflat că mama sa a intrat în comă. „De dimineață au luat-o cu salvarea”, a fost anunțată Anna.

Înainte de a intra în competiție, Anna a povestit că, din păcate, mama sa este bolnavă. În urmă cu un an ți jumătate s-a întâmplat o tragedie în familia concurentei Mireasa și anume moartea tatălui ei.

„Mama este destul de bolnavă. Are și diabet tip 2 și probleme cu glanda. Tatăl meu nu mai este, a decedat în urmă cu un an jumate. Ce regret cel mai mult a fost că nu am fost lângă el când s-a întâmplat, pentru că plecasem în vacanță. Mama mea mi-a zis să nu mă duc, dar eu n-am vrut să cred că s-ar putea întâmpla”, a povestit Anna.

În emisia live de Mireasa, Anna, care primește zilnic informații despre starea mamei sale, a anunțat că este stabilă în prezent.

„M-am gândit că nu am ce să fac dacă sunt lângă ea. Cel mai bine e să fiu la curent și dacă se întâmplă ceva normal că o să plec. Am primit azi vești că e bine, s-a trezit”, a spus Anna.