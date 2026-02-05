Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Larisa nu ar refuza o întâlnire cu Marian. Cum a reacționat George: „Nu mi se pare tocmai în regulă"

În emisia de miercuri seară de la Mireasa - Capriciile Iubirii, de pe 4 februarie 2026, Marian a luat-o prin surprindere pe Larisa cu o dezvăluire neașteptată. Băiatul a mărturisit că ea este fata pe care ar vrea să o scoată la o întâlnire, dacă nu ar reveni în casă Diana. Răspunsul tinerei a fost de-a dreptul uluitor.

Publicat: Joi, 05 Februarie 2026, 11:32 | Actualizat Joi, 05 Februarie 2026, 12:48

Telespectatorii au avut parte de o surpriză în emisia live de miercuri seară din Mireasa - Capriciile Iubirii, de pe 4 februarie 2026. Larisa și-a uimit colegii cu o declarație neașteptată. Tânăra a dezvăluit că ar accepta să iasă la o întâlnire cu Marian dacă băiatul ar vrea asta.

„N-aș refuza. Este un băiat destul de mișto. M-aș distra foarte bine cu el”, a spus fata.

De asemenea, Larisa a dezvăluit că George n-ar avea motive de supărare sau pentru care să se îngrijoreze: „N-aș vedea o problemă asta, cred! (...) Nu m-ar deranja (n.r. să meargă George xu Roxi la munte).

Cum a reacționat George la aflarea veștii că Larisa nu ar refuza o întâlnire cu Marian

Vestea că Larisa nu ar refuza o întâlnire cu Marian l-a luat prin surprindere pe George. Acesta a scos la iveală faptul că nu i se pare în regulă acest gest, însă va încerca să lămurească întreaga situație cu ea.

„Nu mi se pare tocmai în regulă. O să vorbesc mai multe cu Larisa, să îmi explice mai bine!”, a punctat George, vizibil deranjat de confesiunile tinerei.

„Eu o las să fie exact așa cum e ea ca să-mi pot da seama dacă este ok sau nu. Cum am mai zis, eu nu cred în prietenia dintr-un bărbat și o femeie. Și nu cred că mergi doar ca să vorbești. Cineva, dintr-o parte sau cealaltă, are un scop”, a mai precizat el.

Când a fost întrebat dacă ar accepta o invitație la un date amical, George a oferit un răspuns ferm și sincer: „Nu, poate să fie și Angelia Jolie dacă mie îmi place de Larisa. Vreau să merg cu ea la un date!”.

„Nu m-aș simți confortabil să știu că ea este plecată cu un alt băiat. În mod normal îmi place ca o relație să fie bazată pe încredere. Și aș prefera să am încredere în persoana de lângă mine. (...) Nu știu, nu m-am pus niciodată în ipostaze asta!”, a mai dezvăluit concurentul.

Larisa a ținut să-l liniștească pe George cu o dezvăluire. Aceasta a mărturisit că îl consideră doar un prieten pe Marian și că nu se simte atrasă de el.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 4 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Colaj cu Larisa și George la Mireasa - Capriciile Iubirii
+3
Mai multe fotografii

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

