Mireasa, sezon 13. Larisa nu ar refuza o întâlnire cu Marian. Cum a reacționat George: „Nu mi se pare tocmai în regulă”

În emisia de miercuri seară de la Mireasa - Capriciile Iubirii, de pe 4 februarie 2026, Marian a luat-o prin surprindere pe Larisa cu o dezvăluire neașteptată. Băiatul a mărturisit că ea este fata pe care ar vrea să o scoată la o întâlnire, dacă nu ar reveni în casă Diana. Răspunsul tinerei a fost de-a dreptul uluitor.

Telespectatorii au avut parte de o surpriză în emisia live de miercuri seară din Mireasa - Capriciile Iubirii, de pe 4 februarie 2026. Larisa și-a uimit colegii cu o declarație neașteptată. Tânăra a dezvăluit că ar accepta să iasă la o întâlnire cu Marian dacă băiatul ar vrea asta.

„N-aș refuza. Este un băiat destul de mișto. M-aș distra foarte bine cu el”, a spus fata.

De asemenea, Larisa a dezvăluit că George n-ar avea motive de supărare sau pentru care să se îngrijoreze: „N-aș vedea o problemă asta, cred! (...) Nu m-ar deranja (n.r. să meargă George xu Roxi la munte).

Cum a reacționat George la aflarea veștii că Larisa nu ar refuza o întâlnire cu Marian

Vestea că Larisa nu ar refuza o întâlnire cu Marian l-a luat prin surprindere pe George. Acesta a scos la iveală faptul că nu i se pare în regulă acest gest, însă va încerca să lămurească întreaga situație cu ea.

„Nu mi se pare tocmai în regulă. O să vorbesc mai multe cu Larisa, să îmi explice mai bine!”, a punctat George, vizibil deranjat de confesiunile tinerei.

„Eu o las să fie exact așa cum e ea ca să-mi pot da seama dacă este ok sau nu. Cum am mai zis, eu nu cred în prietenia dintr-un bărbat și o femeie. Și nu cred că mergi doar ca să vorbești. Cineva, dintr-o parte sau cealaltă, are un scop”, a mai precizat el.

Când a fost întrebat dacă ar accepta o invitație la un date amical, George a oferit un răspuns ferm și sincer: „Nu, poate să fie și Angelia Jolie dacă mie îmi place de Larisa. Vreau să merg cu ea la un date!”.

„Nu m-aș simți confortabil să știu că ea este plecată cu un alt băiat. În mod normal îmi place ca o relație să fie bazată pe încredere. Și aș prefera să am încredere în persoana de lângă mine. (...) Nu știu, nu m-am pus niciodată în ipostaze asta!”, a mai dezvăluit concurentul.

Larisa a ținut să-l liniștească pe George cu o dezvăluire. Aceasta a mărturisit că îl consideră doar un prieten pe Marian și că nu se simte atrasă de el.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 4 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

