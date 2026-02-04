Mireasa, sezon 13. AdrenaLinia a sunat în casa fetelor. Panica s-a instalat rapid. Ce au anunțat Paula și Simona Gherghe

În ediția de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 4 februarie 2026, telespectatorii au aflat motivul pentru care AdrenaLinia a sunat în direct, în urmă cu o seară.

Liniștea din casa Mireasa a fost întreruptă de o veste neașteptată și un sunet puternic. AdrenaLinia a răsunat pe platoul de filmare, iar Amalia a fost rugată să meargă și să afle ce se întâmplă.

Subiectul a fost discutat în amănunt în ediția de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 4 februarie 2026. Oamenii de acasă au aflat motivul pentru care AdrenaLinia a sunat în casa fetelor chiar aseară.

Un lucru este cert, Paula a fost nevoită să ia o decizie grea. Concurenta a primit sarcina de a nominaliza un băiat sau o fată care să lipsească din emisia live de joi a emisiunii, de pe 5 februarie 2026.

„Am cartonaș galben, iar eu trebuie să aleg o persoană, fată sau băiat, care să nu intre în emisia live până joi”, a fost anunțul făcut de Paula către fetele din casa show-ului matrimonial.

„Eu dacă îl aveam, făceam ravagii!”, a evidențiat Halima.

„Până joi trebuie să-l folosesc!”, a mai punctat Paula.

„Doamne, ce reguli!”, a mai o fată din casa Mireasa.

„Ne gândim toate trei la același lucru? Asta e telenovelă!”, a fost reacția Claudiei.

Ce decizie a luat Paula în emisia live Mireasa: Meciul Iubirii de miercuri, 4 februarie 2026. Pe cine a folosit cartonașul galben

În cele din urmă, după multe momente de gândire, Paula a hotărât ca Roxana să primească și un cartonaș galben. Vestea nu a luat-o deloc prin surprindere pe tânără.

„Am acest cartonaș galben pe care l-am primit ieri. Și aș vrea să menționez numele persoanei care aș vrea să fie blocată pentru emisie. Roxana”, a dezvăluit concurenta în fața camerelor de filmat.

„Așa am simțit eu!”, și-a mai justificat Paula alegerea.

„Eu cred că vrea să mă îndepărteze cât mai mult de Sebastian”, a completat Roxana.

De asemenea, și Simona Gherghe a făcut un anunț important la finalul emisiei de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 4 februarie 2026. Se pare că o nouă fată va intra în casa show-ului matrimonial de joi, 5 februarie 2026.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 4 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

