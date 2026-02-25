Mireasa, sezon 13. Ce fată părăsește casa Mireasa. Concurenții au ales dintre Paula, Larisa și Halima

O fată părăsește emisiunea Mireasa pe 25 februarie 2026. Încă de la începutul emisiei live Simona Gherghe a anunțat că AdrenaLINIA a sunat.

AdrenaLINIA a sunat pentru eliminarea unei fete din coada clasamentului public. Băieții au eliminat o fată dintre Paula, Larisa și Halima, ele fiind ultimele 3 fete din clasamentul fanilor emisiunii Mireasa.

Ce fată părăsește acum casa Mireasa: „Toate trei au bagajele făcute”. Concurenții au luat o decizie

Cele 3 fete nu au fost prezente la negocieri și nici nu au știut verdictul până în emisia live. Toate cele 3 și-au făcut bagajul.

Dorian a mers la cameră și a anunțat verdictul: Casa a decis ca Halima să părăsească emisiunea.

Halima a avut o presimțire că ea va fi aleasă, ținând cont de certurile în care a fost implicată.

„Halima, majoritatea te-a votat să părăsești emisiunea!”, i-a spus Simona Gherghe Halimei.

Fata a fost dezamăgită că a fost votată de Giulia și a fost deranjată de argumentul lui Darius care a spus că nu are respect față de mama lui: „Să-ți fie rușine! Eu am respect”, a spus Darius.

Așadar, Halima părăsește emisiunea Mireasa.

