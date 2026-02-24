Mireasa, sezon 13. Ce i-a spus psihologul Eduard Puiu Halimei, după ce fata l-a fugărit pe Marian la petrecere

Marian s-a simțit hărțuit de Halima la petrecerea de sâmbată din casa Mireasa. În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 23 februarie, s-a discutat despre acest subiect, iar psihologul Eduard Puiu i-a adresat o întrebare fermă fetei.

În imaginile de la petrecere, se observă cum Halima l-a urmărit pe Marian peste tot la petrecere, deși el i-a cerut să se oprească și chiar a încercat să-i fure un sărut. Marian a fost foarte nervos după acele momente: „Ce pot să mai fac să opresc asemenea interacțiune. Cum să înțeleagă că eu nu vreau nimic cu tine și punct? Ce ar trebui să fac? Să o lovesc?”, a spus nepotul doamnei Niculina, în dialog cu George.

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, Halima a recunoscut că a greșit, însă a ținut să precizeze că de-a lungul timpului a simțit gesturi și din partea lui:

Ce a spus Halima după difuzarea imaginilor de la petrecere

„La un moment dat am simțit o atracție. Gesturile nu au venit din partea mea. Și foarte urât din partea ta că ai zis că mă lovești!”, a spus Halima.

„Halima, cu tot dragul! Uită-te la mine! „Ce trebuie să fac eu, Marian, în așa fel încât să înțelegi că nu vreau nimic cu tine și trebuie să stăm la distanță?, a întrebat-o psihologul Eduard Puiu pe fată.

„Nimic, chiar o să stăm după vorbele pe care le-am auzit… Pentru mine el nu mai există. Nici bună, nici ce faci, nici absolut nimic!”, a spus Halima.

„Am greșit, ce pot să fac acum? De la început, toate s-au spart numai în capul meu. Aia am simțit în momentul ăla, aia am făcut”, a spus Halima vizibil iritată.

„Nu există dublă măsură. Dacă ție nu-ți place, nu-i face altuia!”, a conchis psihologul Eduard Puiu.

