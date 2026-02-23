Mireasa, sezon 13. Cunoașterea dintre Larisa și George este în impas: „Mi se pare ireal ce-mi spui!”

Cunoașterea dintre George și Larisa este în impas. În emisia live de Mireasa de pe 23 februarie, cei doi au fost invitați să poarte o discuție serioasă.

Între Larisa și George există o situație tensionată, greu de explicat, mai ales că George nu simte mai mult. La petrecere, cei doi au avut o mică discuție în contradictoriu.

O cunoaștere din casa Mireasa este în impas: „Mi se pare ireal ce-mi spui!”. Ce s-a întâmplat la petrecere

George: Ți-a trecut supărarea?

Larisa. Eram dezamăgită mai mult. Ți se pare ceva normal? Adică ce ai spus tu e normal și nu-mi dă motiv să mă supăr? Mi se pare ireal ce-mi spui.

George: Îmi place tot la tine, dar parcă… nu știu”

Larisa: Aia e. Mai bine ne oprim. Nu e sănătos ce se întâmplă

George: Nu am chef de discuții

Larisa:Dar trebuie să vorbim la un moment dat, pentru că nu e ok. SĂ stăm așa degeaba… mai bine nu mai stăm

George: Dar ție ce îți place la mine?

Larisa: Cum ești tu ca persoană.

George: Tu zici că punem stop, dar nu poți să stai lângă mine

Larisa: O să încerc.

La petrecere, Larisa a fost foarte supărată când l-a așteptat pe George să meargă împreună pe ring, dar el stătea la discuții, știind că fata îl așteaptă să vină de la baie.

„Pare că batem pasul pe loc. Eu o simt pe Larisa că se simte confortabil lângă mine și nu am evitat subiectul”, a spus George în emisia live de Mireasa.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Fanii emisiunii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. De asemena, fanii Mireasa îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, pe canalele LIVE din AntenaPLAY Mireasa și Mireasa+.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.