Antena Căutare
Home Survivor Stiri Cu ce probleme medicale se confruntă Naba Salem, de fapt, după revenirea de la Survivor: „Mi s-a cerut o operație, dar am refuzat”

Cu ce probleme medicale se confruntă Naba Salem, de fapt, după revenirea de la Survivor: „Mi s-a cerut o operație, dar am refuzat”

După ce a plecat din Republica Dominicană, Naba a umblat prin mai multe spitale și a făcut mai multe investigații. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 16:10 | Actualizat Miercuri, 11 Martie 2026, 16:25
Galerie
Naba Salem a arătat rezultatele investigațiilor medicale | Antena 1& Instagram

Naba le-a spus celor care o urmăresc pe rețelele sociale că se machiază și se aranjează nu pentru că nu ar avea probleme de sănătate așa cum se speculează, ci pentru că nu dorește să-și arate suferințele și slăbiciunile:

Cum le răspunde Naba celor care speculează că nu e bolnavă pentru că s-a afișat aranjată

„Nu pot să mă arăt în orice fel pentru că sunt genul de persoană care e discutată. Dar e momentul să vă arăt tot ce am și cum tratez eu cu zâmbet fiecare moment”, a spus Naba care a arătat fișele medicale pe care le-a primit în urma analizelor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

„Am ajuns la urgențe. Mi s-a făcut o ecografie abdominală pentru că am început să mă umflu, nu puteam să respir, nici acum nu pot foarte bine, dar sunt încă pe tratamente. Am ajuns până în Germania să îmi fac niște injecții cu cortizon ca să pot să umblu”, a spus Naba Salem.

Ce diagnostic a primit Naba Salem după revenirea din Survivor. Fosta concurentă a arătat rezultatele analizelor

Potrivit fișei de servicii clinice, Naba suferă de: ruptură fibrilară tendon supraspinos, condropatie internă genunchi drept, ruptură orizontală corn posterior menisc intern, ușoară scolioză dextroconvexă, deshidratări discale, ușoară anterolisteză, prolaps discal

„După acest verdict mie mi s-a cerut o operație la coloană pe care am refuzat-o”. Naba a fost suspectă și de hepatită.

„Să nu spun că am ieșit de la Survivor cu un alt regim care conține orez”, a spus Naba care le recomandă tuturor să trateze cu optimism și zâmbete orice problemă.

Naba Salem a suferit o căzătură puternică în timpul unei probe la Survivor și în cele din urmă, după tratamente și investigații, medicii au sfătuit-o să părăsească Republica Dominicană.

„Survivor nu a fost doar despre probe, strategie și supraviețuire.

Pentru mine a fost despre limite depășite, despre căderi și ridicări, despre durere și ambiție.

Am intrat în competiție cu foc în suflet și am plecat cu o lecție care mă va urma toată viața: puterea nu înseamnă doar să câștigi, ci să lupți până la capăt, chiar și când corpul cedează.

Am lăsat în urmă nisipul, adrenalina și o parte din inimă.

Pentru că Survivor creează legături reale, intense, trăite la maximum.

Unele povești nu se termină când ieși din joc.

Sunt mândră că am fost parte din această experiență unică.

Sunt mândră că am avut curajul să fiu vulnerabilă și puternică în același timp.

Și da… îi doresc să câștige celui în care am văzut un luptător adevărat.

Pentru că uneori, a susține pe cineva e tot o formă de putere.

Survivor m-a schimbat.

Dar nu m-a învins”, a transmis Naba după eliminarea din competiție.

colaj cu naba salem
+2
Mai multe fotografii

Citește și: Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online

Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online...
Înapoi la Homepage
AS.ro Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Observatornews.ro 6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes 6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Antena 3 O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini...
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul... Catine.ro
Războinicii s-au bucurat de o recompensă pe cinste, cu mâncare bună și mesaje primite de la cei dragi
Războinicii s-au bucurat de o recompensă pe cinste, cu mâncare bună și mesaje primite de la cei dragi
Cum s-a schimbat Emre Altug de la Golden Boy – Dragoste rebelă până în prezent
Cum s-a schimbat Emre Altug de la Golden Boy – Dragoste rebelă până în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în Elveția
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și... Elle
Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces
Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu mere cuburi și nuci. Desert simplu și ușor, de post
Prăjitură cu mere cuburi și nuci. Desert simplu și ușor, de post HelloTaste.ro
El Nino e așteptat să apară curând, aducând vreme extremă și o climă mai caldă: Este posibil să se transforme în „Super El Nino”
El Nino e așteptat să apară curând, aducând vreme extremă și o climă mai caldă: Este posibil să se... Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Kelemen Hunor a lămurit totul: Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată!
Kelemen Hunor a lămurit totul: Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată! BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Putin îi transmite sprijin de neclintit noului lider suprem al Iranului. Mesajul Kremlinului
Putin îi transmite sprijin de neclintit noului lider suprem al Iranului. Mesajul Kremlinului Kudika
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră Redactia.ro
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes Observator
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Ciuperci la cuptor cu usturoi verde. Rețetă de post simplă
Ciuperci la cuptor cu usturoi verde. Rețetă de post simplă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x