Cu ce probleme medicale se confruntă Naba Salem, de fapt, după revenirea de la Survivor: „Mi s-a cerut o operație, dar am refuzat”

După ce a plecat din Republica Dominicană, Naba a umblat prin mai multe spitale și a făcut mai multe investigații.

Naba le-a spus celor care o urmăresc pe rețelele sociale că se machiază și se aranjează nu pentru că nu ar avea probleme de sănătate așa cum se speculează, ci pentru că nu dorește să-și arate suferințele și slăbiciunile:

Cum le răspunde Naba celor care speculează că nu e bolnavă pentru că s-a afișat aranjată

„Nu pot să mă arăt în orice fel pentru că sunt genul de persoană care e discutată. Dar e momentul să vă arăt tot ce am și cum tratez eu cu zâmbet fiecare moment”, a spus Naba care a arătat fișele medicale pe care le-a primit în urma analizelor.

„Am ajuns la urgențe. Mi s-a făcut o ecografie abdominală pentru că am început să mă umflu, nu puteam să respir, nici acum nu pot foarte bine, dar sunt încă pe tratamente. Am ajuns până în Germania să îmi fac niște injecții cu cortizon ca să pot să umblu”, a spus Naba Salem.

Ce diagnostic a primit Naba Salem după revenirea din Survivor. Fosta concurentă a arătat rezultatele analizelor

Potrivit fișei de servicii clinice, Naba suferă de: ruptură fibrilară tendon supraspinos, condropatie internă genunchi drept, ruptură orizontală corn posterior menisc intern, ușoară scolioză dextroconvexă, deshidratări discale, ușoară anterolisteză, prolaps discal

„După acest verdict mie mi s-a cerut o operație la coloană pe care am refuzat-o”. Naba a fost suspectă și de hepatită.

„Să nu spun că am ieșit de la Survivor cu un alt regim care conține orez”, a spus Naba care le recomandă tuturor să trateze cu optimism și zâmbete orice problemă.

Naba Salem a suferit o căzătură puternică în timpul unei probe la Survivor și în cele din urmă, după tratamente și investigații, medicii au sfătuit-o să părăsească Republica Dominicană.

„Survivor nu a fost doar despre probe, strategie și supraviețuire.

Pentru mine a fost despre limite depășite, despre căderi și ridicări, despre durere și ambiție.

Am intrat în competiție cu foc în suflet și am plecat cu o lecție care mă va urma toată viața: puterea nu înseamnă doar să câștigi, ci să lupți până la capăt, chiar și când corpul cedează.

Am lăsat în urmă nisipul, adrenalina și o parte din inimă.

Pentru că Survivor creează legături reale, intense, trăite la maximum.

Unele povești nu se termină când ieși din joc.

Sunt mândră că am fost parte din această experiență unică.

Sunt mândră că am avut curajul să fiu vulnerabilă și puternică în același timp.

Și da… îi doresc să câștige celui în care am văzut un luptător adevărat.

Pentru că uneori, a susține pe cineva e tot o formă de putere.

Survivor m-a schimbat.

Dar nu m-a învins”, a transmis Naba după eliminarea din competiție.

