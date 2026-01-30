Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Ce se întâmplă cu Daniela. Ce a avut de zis concurenta despre doamna Melinda

Mireasa, sezon 13. Ce se întâmplă cu Daniela. Ce a avut de zis concurenta despre doamna Melinda

În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii am putut vedea noi imagini cu Daniela și Darius. Descoperă ce a avut tânăra de zis despre doamna Melinda.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 30 Ianuarie 2026, 12:26 | Actualizat Vineri, 30 Ianuarie 2026, 13:39

În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii am putut vedea cum Daniela a petrecut mai mult timp alături de Darius. Totuși, după ce a sunat AdrenaLinia, starea tinerei s-a schimbat și ea a dezvăluit că vrea să plece din concurs. Ulterior, aceasta a făcut o mărturisire neașteptată despre doamna Melinda.

Ce se întâmplă cu Daniela. Ce a avut de zis concurenta despre doamna Melinda, în ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii

Daniela și Darius au părut că se plac reciproc, apoi concurenta a dezvăluit faptul că ar fi cochetat cu industria de conținut pentru adulți. Inițial, Darius a fost bulversat și a zis că are nevoie de niște timp de gândire, dar doamna Melinda i-a zis tinerei că trecutul e trecut și nu contează decât viitorul. Ulterior, cei doi i-au s-au apropiat, dar Darius a fost rănit atunci când a văzut că Daniela părea dezamăgită după ce el s-a așezat în spatele ei, la sarcina alinierii. Chiar și Alan și-a dat cu părerea despre cei doi și a zis că Daniela. Ulteior, cei doi concurenți s-au apropiat iar, cu pași mici, dar siguri.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Alan și Roxi sunt într-o cunoaștere! Ce scrisoare misterioasă l-a pus pe tânăr pe gânduri

În imaginile prezentate la Mireasa. Capriciile iubirii, cei doi stau unul lângă altul și se tachinează ca doi îndrăgostiți.

Totuși, când AdrenaLinia a sunat ca să anunțe că trei fete vor fi votate pentru eliminare, Daniela s-a oferit să fie votată, explicând faptul că nu se simte bine acolo, în casa Mireasa, și că și-ar dori să plece. Aceste vorbe i-au luat pe mulți prin surprindere, mai ales că ea este într-o cunoaștere cu Darius.

Tânăra a făcut apoi, în platoul emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, o confesiune despre doamna Melinda.

„Îmi place să stau cu Darius, să fiu în preajma lui, însă aș vrea ca din partea doamnei Melinda aș vrea să nu mă preseze cu Darius, Darius, Darius. Vreau să îl cunosc pe el separat, doar pe el. Și mai am de adăugat și cu faptul că eu nu sunt foarte obișnuită să interacționez cu mama partenerului meu, eu nu am făcut asta niciodată nici cu mama”, a fost confesiunea tinerei.

„Doamna Melinda mă împinge spre Darius mai mult decât trebuie!”, a mai spus concurenta.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

colaj foto cu daniela, melinda si darius la mireasa capriciile iubirii
+4
Mai multe fotografii

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

Ionela și Robert de la Mireasa sezon 10, imagini adorabile cu fiul lor. Cât a crescut David Noah...
Înapoi la Homepage
AS.ro Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Observatornews.ro Un oraş din România a anunţat că şterge toate datoriile mici ale tuturor locuitorilor Un oraş din România a anunţat că şterge toate datoriile mici ale tuturor locuitorilor
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Citește și
Ionela și Robert de la Mireasa sezon 10, imagini adorabile cu fiul lor. Cât a crescut David Noah
Ionela și Robert de la Mireasa sezon 10, imagini adorabile cu fiul lor. Cât a crescut David Noah
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Alan și Roxi sunt într-o cunoaștere! Ce scrisoare misterioasă l-a pus pe tânăr pe gânduri
Mireasa, sezon 13. Alan și Roxi sunt într-o cunoaștere! Ce scrisoare misterioasă l-a pus pe tânăr pe gânduri
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei...
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x