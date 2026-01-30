Mireasa, sezon 13. Ce se întâmplă cu Daniela. Ce a avut de zis concurenta despre doamna Melinda

În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii am putut vedea noi imagini cu Daniela și Darius. Descoperă ce a avut tânăra de zis despre doamna Melinda.

În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii am putut vedea cum Daniela a petrecut mai mult timp alături de Darius. Totuși, după ce a sunat AdrenaLinia, starea tinerei s-a schimbat și ea a dezvăluit că vrea să plece din concurs. Ulterior, aceasta a făcut o mărturisire neașteptată despre doamna Melinda.

Ce se întâmplă cu Daniela. Ce a avut de zis concurenta despre doamna Melinda, în ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii

Daniela și Darius au părut că se plac reciproc, apoi concurenta a dezvăluit faptul că ar fi cochetat cu industria de conținut pentru adulți. Inițial, Darius a fost bulversat și a zis că are nevoie de niște timp de gândire, dar doamna Melinda i-a zis tinerei că trecutul e trecut și nu contează decât viitorul. Ulterior, cei doi i-au s-au apropiat, dar Darius a fost rănit atunci când a văzut că Daniela părea dezamăgită după ce el s-a așezat în spatele ei, la sarcina alinierii. Chiar și Alan și-a dat cu părerea despre cei doi și a zis că Daniela. Ulteior, cei doi concurenți s-au apropiat iar, cu pași mici, dar siguri.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Alan și Roxi sunt într-o cunoaștere! Ce scrisoare misterioasă l-a pus pe tânăr pe gânduri

În imaginile prezentate la Mireasa. Capriciile iubirii, cei doi stau unul lângă altul și se tachinează ca doi îndrăgostiți.

Totuși, când AdrenaLinia a sunat ca să anunțe că trei fete vor fi votate pentru eliminare, Daniela s-a oferit să fie votată, explicând faptul că nu se simte bine acolo, în casa Mireasa, și că și-ar dori să plece. Aceste vorbe i-au luat pe mulți prin surprindere, mai ales că ea este într-o cunoaștere cu Darius.

Tânăra a făcut apoi, în platoul emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, o confesiune despre doamna Melinda.

„Îmi place să stau cu Darius, să fiu în preajma lui, însă aș vrea ca din partea doamnei Melinda aș vrea să nu mă preseze cu Darius, Darius, Darius. Vreau să îl cunosc pe el separat, doar pe el. Și mai am de adăugat și cu faptul că eu nu sunt foarte obișnuită să interacționez cu mama partenerului meu, eu nu am făcut asta niciodată nici cu mama”, a fost confesiunea tinerei.

„Doamna Melinda mă împinge spre Darius mai mult decât trebuie!”, a mai spus concurenta.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!