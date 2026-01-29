Mireasa, sezon 13. Alan și Roxi sunt într-o cunoaștere! Ce scrisoare misterioasă l-a pus pe tânăr pe gânduri

În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Alan și Roxi au fost întrebați dacă sunt într-o cunoaștere. Răspunsul lor a fost unul surprinzător.

În ultimele zile, Alan a discutat tot mai mult cu Roxi și, având în vedere acest lucru, Simona Gherghe a decis să îi întrebe pe cei doi dacă sunt într-o cunoaștere. Ulterior, Alan trăia momente den frământare după ce a primit o scrisoare misterioasă.

Alan și Roxi sunt într-o cunoaștere! Ce scrisoare misterioasă l-a pus pe tânăr pe gânduri în ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii am putut să vedem imagini cu surpriza romantică pe care a pregătit-o Alan pentru Roxi. Când a mers în dormitor, bruneta a fost mai mult decât emoționată atunci când a văzut că a primit un buchet de trandafiri roșii, ca semn al aprecierii lui.

Apoi, fără să mai stea pe gânduri, tânăra s-a aranjat ca să meargă la un date special cu Alan. Acolo, cei doi au discutat pe îndelete și s-au putut cunoaște mult mai bine. Și-au deschis sufletele și au descoperit nu doar diferențe, ci și lucruri în comun, ce i-a apropiat. Au vorbit despre așteptările lor, despre ceea ce își doresc de la viață și de la partener și s-au simțit foarte bine împreună. La final, aceștia s-au îmbrățișat.

Apoi, în platoul emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, în ediția din 29 ianuarie 2026, Simona Gherghe i-a întrebat dacă sunt într-o cunoaștere, iar cei doi au spus că da.

Totuși, mai târziu, o scrisoare misterioasă avea să îl bulverseze complet pe Alan. Tânărul a citit hârtia de mai multe ori, încercând să descifreze mesajul.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

