Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Alan și Roxi sunt într-o cunoaștere! Ce scrisoare misterioasă l-a pus pe tânăr pe gânduri

Mireasa, sezon 13. Alan și Roxi sunt într-o cunoaștere! Ce scrisoare misterioasă l-a pus pe tânăr pe gânduri

În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Alan și Roxi au fost întrebați dacă sunt într-o cunoaștere. Răspunsul lor a fost unul surprinzător.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026, 15:27 | Actualizat Joi, 29 Ianuarie 2026, 16:09

În ultimele zile, Alan a discutat tot mai mult cu Roxi și, având în vedere acest lucru, Simona Gherghe a decis să îi întrebe pe cei doi dacă sunt într-o cunoaștere. Ulterior, Alan trăia momente den frământare după ce a primit o scrisoare misterioasă.

Alan și Roxi sunt într-o cunoaștere! Ce scrisoare misterioasă l-a pus pe tânăr pe gânduri în ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii am putut să vedem imagini cu surpriza romantică pe care a pregătit-o Alan pentru Roxi. Când a mers în dormitor, bruneta a fost mai mult decât emoționată atunci când a văzut că a primit un buchet de trandafiri roșii, ca semn al aprecierii lui.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Fetele, puse să aleagă trei concurente pentru eliminare! Pe cine au salvat băieții

Apoi, fără să mai stea pe gânduri, tânăra s-a aranjat ca să meargă la un date special cu Alan. Acolo, cei doi au discutat pe îndelete și s-au putut cunoaște mult mai bine. Și-au deschis sufletele și au descoperit nu doar diferențe, ci și lucruri în comun, ce i-a apropiat. Au vorbit despre așteptările lor, despre ceea ce își doresc de la viață și de la partener și s-au simțit foarte bine împreună. La final, aceștia s-au îmbrățișat.

Apoi, în platoul emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, în ediția din 29 ianuarie 2026, Simona Gherghe i-a întrebat dacă sunt într-o cunoaștere, iar cei doi au spus că da.

Totuși, mai târziu, o scrisoare misterioasă avea să îl bulverseze complet pe Alan. Tânărul a citit hârtia de mai multe ori, încercând să descifreze mesajul.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

colaj foto cu concurenti din casa mireasa si simona gherghe
+4
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Fetele, puse să aleagă trei concurente pentru eliminare! Pe cine au salvat băieții...
Înapoi la Homepage
AS.ro Detalii teribile despre accidentul cu 7 morţi din Timiş. Ce s-a putut afla despre şoferul microbuzului Detalii teribile despre accidentul cu 7 morţi din Timiş. Ce s-a putut afla despre şoferul microbuzului
Observatornews.ro Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
Antena 3 Scandal sexual la nivel înalt: filmarea cu un consilier prezidențial căsătorit și subalterna lui a provocat furtună în Muntenegru Scandal sexual la nivel înalt: filmarea cu un consilier prezidențial căsătorit și subalterna lui a provocat furtună în Muntenegru

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Citește și
Despărțire șoc la Mireasa, sezon 11. Andi a plecat de acasă, iar Roberta a vorbit despre ce s-a întâmplat: „Ai vrut circ?”
Despărțire șoc la Mireasa, sezon 11. Andi a plecat de acasă, iar Roberta a vorbit despre ce s-a întâmplat:...
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă atenția
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Ce se întâmplă cu Darius și Daniela. Ce au răspuns, când au fost întrebați dacă sunt într-o cunoaștere
Mireasa, sezon 13. Ce se întâmplă cu Darius și Daniela. Ce au răspuns, când au fost întrebați dacă sunt...
Fiica faimoasei Adamari López a debutat ca prezentatoare. Alaïa are 10 ani în prezent
Fiica faimoasei Adamari López a debutat ca prezentatoare. Alaïa are 10 ani în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șerban Pop, fost vice la Fisc, le cere judecătorilor să-l reabiliteze, după ce a fentat justiția în trei dosare. Omul lui Vîntu și al lui Voiculescu e la un pas să redevină om cinstit
Șerban Pop, fost vice la Fisc, le cere judecătorilor să-l reabiliteze, după ce a fentat justiția în trei... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gnocchi cu ciuperci sotate și baby spanac. Rețetă de salată caldă
Gnocchi cu ciuperci sotate și baby spanac. Rețetă de salată caldă HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Carmen Brumă a făcut anunțul despre Mircea Badea! „E stilul său de viață!“
Carmen Brumă a făcut anunțul despre Mircea Badea! „E stilul său de viață!“ BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Misterul continuă în jurul lui Michael Schumacher. Noi informații despre starea legendarului campion de Formula 1
Misterul continuă în jurul lui Michael Schumacher. Noi informații despre starea legendarului campion de Formula 1 Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Toţi caută aur și argint, dar o
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
Sandvișuri cu unt de arahide. 5 idei pentru un mic dejun energizant
Sandvișuri cu unt de arahide. 5 idei pentru un mic dejun energizant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x