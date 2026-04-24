Mireasa, sezon 13. Cine a intrat în cursa de eliminare. Fetele și băieții au votat. Ce situație neașteptată a avut loc

În gala Mireasa: Meciul Iubirii de vineri, 24 aprilie 2026, Simona Gherghe a anunțat o nouă votare. Băieți au votat o concurentă care să intre în cursa de eliminare, în timp ce fetele au nomninalizat un concurent.

Surprizele au fost nelipsite din gala Mireasa: Meciul Iubirii de pe 24 aprilie 2026. Concurenții au primit o sarcină dificilă din partea prezentatoarei TV. Aceștia au fost puși să voteze o fată și un băiat care să intre în cursa de eliminare.

Simona Gherghe a ținut să precizeze faptul că Raluca, Denis și Ciprian au imunitate deoarece sunt noii concurenți din casa show-ului matrimonial.

„Suntem în livingul casei Mireasa pentru că avem votare. Raluca, Ciprian și Denis sunt la prima lor votare. Așadar, au imunitate. Fetele votează un băiat. Băieții votează o fată”, a spus moderatoarea emisiunii.

Ce concurenți au intrat în cursa de eliminare în gala de vineri Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 24 aprilie 2026

Prima nominalizare a fost a lui Sebastian. Tânărul vrea să o scoată din joc pe Anna. Denis și Răzvan vor să o elimine pe Claudia. Daniel și Ciprian au nominalizat-o pe Paula, în timp ce Darius o votează pe Claudia.

Alexandru a nominalizat-o pe Anna, iar Dorian pe Anna. Alan o vrea acasă pe Claudia.

Așadar, alegerea băieților a fost Claudia. Vestea nu a luat-o prin surprindere pe tânăra.

„Majoritatea certurilor pornesc de la ea”, Răzvan despre Claudia.

„Cred că este falsă și are o răutate aparte!”, a spus Darius.

Giulia, Amalia, Paula, Roxana și Ema l-au nominalizat pe Daniel. Claudia vrea să-l dea afară pe Răzvan, iar Anna pe Daniel. Raluca, la primul ei vot, îl vrea acasă pe Dorian pentru că este de mult timp în emisiune și nu s-a apropiat de nimeni.

Daniela l-a votat pe Sebastian. Alegerea fetei a fost o adevărată surpriză și pentru Simona Gherghe: „M-am simțit mirată!”

„Nu își vede de relația lui! Se concentrează asupra certurilor!”, a punctat Ema.

Daniel a primit șase nominalizări. Așadar, Daniel rămâne propunerea fetelor.

De asemenea, la cursa pentru ultima șansă, alături de Claudia și Daniel, au intrat fata și băiatul de pe ultimul loc în preferințele oamenilor de acasă: Darius și Anna.

În plus, Marian și Larisa au lăsat-o moștenire. Tânăra a decis să-i trimită spre eliminare pe Ema și Alexandru, în timp ce băiatul a votat cu Daniel și Claudia.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 24 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

