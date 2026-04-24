Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Daniela se gândește la despărțire. Cu ce a supărat-o Darius: „Ce este cu atitudinea asta?”

Mireasa, sezon 13. Daniela se gândește la despărțire. Cu ce a supărat-o Darius: „Ce este cu atitudinea asta?"

Daniela și Darius se confruntă cu momente tensionate în relație. Tânăra ia în calcul o despărțire dacă iubitul ei nu își va schimba comportamentul. Cei doi au avut parte și de o discuție serios cu privire la acest subiect.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Aprilie 2026, 14:28 | Actualizat Vineri, 24 Aprilie 2026, 14:46

Problemele nu întârzie să apară în cuplu Daniela și Darius. Tânăra s-a arătat foarte deranjată de limbajul pe care iubitul ei îl are. De asemenea, fetei i se pare că aceste este nepăsător și tratează situațiile cu superficialitate.

Concurenta a ținut să vorbească și cu doamna Melinda despre lucrurile care o supără la Darius. Mama băiatului a preferat să nu intervină în relația lor, ci i-a dezvăluit că este cel mai bine să discute cu el.

„Dacă el nu îți schimbă atitudinea pe care o are în momentul de față, da! Nu știu cum să mai abordez situația cu el. Simt că nu se deschide în totalitate”, a spus Daniela, vizibil iritată de comportamentul băiatului.

Ce au discutat Darius și Daniela la Mireasa: Meciul Iubirii, după ce fata a dezvăluit că se gândește la o posibilă despărțire

Pentru a lămuri situația, Daniela și Darius au avut parte de o conversație intensă. Tânăra nu s-a putut abține și a dat cărțile pe față.

„Nu-ți mai pasă de anumite deranjuri ale mele! Simt că nu-ți pasă și nu mă tratezi cu seriozitate”, i-a reproșat concurenta.

„Îmi pare rău că îți las impresia asta. Cred că nu ești obișnuită să auzi din prima «Ok, am înțeles»”, a ținut Darius să-i precizeze.

„Dar ce ai putea să schimbi tu pentru partenera ta dacă nu poți schimba niște cuvinte?”, a fost întrebarea sarcastică a fetei.

„Ce este cu atitudinea asta? Dai de înțeles că nu sunt pentru tine. Trebuie răbdare! Te rog frumos să nu mai vorbești așa. Ți-am zis că îmi doresc ceva serios cu tine, țin cont de ceea ce îmi spui”, a mai adăugat băiatul, vizibil deranjat de atitudinea iubitei sale.

„Mie nu-mi place să stau la mine acasă și să aud astfel de cuvinte”, a mai remarcat Daniela în emisia live de vineri, 24 aprilie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 24 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Comentarii


