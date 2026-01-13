Mireasa, sezon 13. Cine este Adrian. Până la 26 de ani, tânărul nu a avut nicio relație serioasă

Adrian Sava este concurent în sezonul 13 Mireasa. Tânărul are 26 de ani și lucrează în domeniul bancar.

Adrian Sava, în vârstă de 26 de ani, lucrează în domeniul bancar, vine din Focașni și locuiește în București. Aflat în zodia Balanță, el a venit însoțit de doamna Cătălina la Mireasa, unde vrea să găsească o parteneră deșteaptă și iubitoare. Se consideră sincer, direct, loial și just.

A studiat Comunicare și Relații Publice. În timpul liber joacă în reclame, face figurație și e pasionat de teatru.

Cine este Adrian din sezonul 13 Mireasa. Până la 26 de ani, tânărul nu a avut nicio relație serioasă. Care e motivul

„Copilăria mea a fost frumoasă. Când eram mic stăteam la bunica. Ai mei s-au despărțit, mama a plecat în Italia. După ce și-au refăcut viața, părinții mei au mai făcut câte 3 copii. Deci am 6 frați.

În viața sentimentală nu a fost prea norocos. „Nu am avut relații importante. Toate au fost pasagere sau în cunoaștere și la un moment dat s-a întâmplat ceva și nu ne-am mai înțeles. Cred că nu am noroc în dragoste. Poate am cununiile legate. Eu nu prefer aventurile de o singură noapte, dar s-a întâmplat să-și dorească femeile asta de la mine! Eu mă consider o persoană loială și dacă am lângă cine să stau, lupt pentru relație. Îmi doresc o parteneră răbdătoare, caldă, amabilă, răbdătoare. Din punct de vedere fizic îmi plac fetele brunete, subțirele. Ca valori ar trebui să fim pe aceeași lungime de undă”, a spus Adrian.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

