Mireasa, sezon 13. Cine este Alexandru. Care e povestea lui și ce-și dorește de la viitoarea parteneră

Alexandru din sezonul 13 Mireasa a venit să joace Meciul Iubirii și să-și găsească sufletul pereche. Tânărul are 22 de ani și este frizer.

Publicat: Marti, 13 Ianuarie 2026, 15:19 | Actualizat Marti, 13 Ianuarie 2026, 15:20

Alexandru Bănică s-a născut în Corabia, județul Olt, însă locuiește în prezent în București, unde lucrează ca frizer. În vârstă de 22 de ani și aflat în zodia Pești, tânărul se vede căsătorit în marea finală, alături de sufletul lui pereche.

„Sunt frizer de 8 ani de zile. Meseria pe care o practic e una destul de bănoasă. În prezent sunt anul 4 la Facultatea de Drept și am în plan să încep o a doua Facultate. sunt o persoană muncitoare, sunt calm, răbdător, înțelegător, sincer”, s-a descris Alexandru la Mireasa.

Cine este Alexandru din sezonul 13 Mireasa. Care e povestea lui și ce-și dorește de la viitoarea parteneră

Până la 22 de ani, Alexandru a avut o singură relație serioasă, care a durat 5 ani. Lucrurile s-au răcit între ei când băiatul a părăsit orașul natal.

„Mi-aș dor ca femeiea de lângă mine să fie puțin mai scundă. Cel mai mult contează sufletul. mi-aș dori să fie o femeie sigură pe ea și pe sentimentele ei. Mi-aș dori o femeie iubitoare și înțelegătoare. Sunt convins că voi fi loial și fidel femeii pe care o voi cunoaște”, a mai spus Alexandru.

Cine sunt concurenții de la Mireasa, sezonul 13. Meciul Iubirii poate fi văzut de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1
