Mireasa, sezon 13. Cine este Dorian. Cu ce se ocupă și care este povestea lui de viață

Dorian Șilochi din sezonul 13 Mireasa are 22 de ani, este zodia Balanță, s-a născut în Târgu Ocna, Bacău, însă în prezent locuiește în Brașov.

Tânărul a dezvăluit că partenera ideală trebuie să aibă o fire sportivă, să îl susțină în tot ce face și să știe să facă ciorbă. Are o slăbiciune pentru brunete și pentru aparat dentar. A ieșit dintr-o relație în luna octombrie a anului 2025, cu circa 3 luni înainte să intre în casa Mireasa.

„Am făcut taekwondo de performanță, am titluri de campion național, am renunțat la Artele Marțiale, dar n-am renunțat la sport. În momentul de față sunt Antrenor Personal. Am venit la Mireasa să îmi găsesc jumătatea, mă simt pregătit pentru pasul cel mare. Am încredere în forțele mele, sunt o persoană perseverentă, sinceră, amuzantă, am o relație foarte bună cu familia mea, mă înțeleg bine cu părinții, chiar dacă sunt divorțați. Au divorțat când aveam 6 ani.

Am 2 frați și o soră. E o problemă dacă partenera nu-mi acceptă relația apropiată cu familia. Am avut 2 relații serioase. A doua relație a fost de aproape 2 ani, am locuit împreună, dar n-a fost să fie. Am ieșit dintr-o relație recent, dar consider că m-am vindecat”, a spus Dorian, în vârstă de 22 de ani, în cartea lui de vizită de la Mireasa.

