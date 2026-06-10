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Mireasa, sezon 13. Ce decizie au luat Giulia și Alexandru în privința căsătoriei din Marea Finală. Ce a explicat fata

Giulia și Alexandru au luat o decizie importantă în privința căsătoriei din Marea Finală de la Mireasa sezon 13, după conflictele din ultima perioadă. Aceștia au decis să își continue relația, dar cu o condiție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 12:28 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 13:45
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Tensiunile par să dispară din cuplul Alexandru și Giulia. În ultimele săptămâni, cei doi au trecut printr-o situație dificilă. Trecutul tinerei a fost un subiect de discuție pentru familiile acestora, ajungându-se la conflicte neașteptate.

Un lucru este cert, mama băiatului nu este de acord cu relația lor, iar acest lucru a făcut-o pe concurentă să se gândească mai bine la căsătoria din Marea Finală a sezonului 13 Mireasa. În urma unei discuții, Giulia și Alexandru au luat o decizie importantă în privința acestui aspect.

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De asemenea, cei doi au căzut de comun acord să nu mai țină cont de părerea familiei și să își trăiască povestea de iubire fără a mai pune la suflet vorbele grele. Deși a încercat să se despartă de Alexandru, Giulia nu poate renunța la dragostea lor.

Ce decizie au luat Giulia și Alexandru în privința căsătoriei din Marea Finală Mireasa sezon 13

De când au format un cuplu, Giulia și Alexandru își doreau să facă marele pas în Finala Mireasa sezonul 13. Evenimentele neplăcute din ultima perioadă și-au pus amprenta asupra relației lor, fiind la un pas de separare.

Așadar, concurenții au hotărât că este cel mai bine să se căsătorească în afara emisiunii, dacă reușesc să depășească definitiv momentul delicat prin care trec. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că băiatul a cerut-o de soție pe tânără în urmă cu puțin timp.

„Cred că este cea mai bună decizie pentru noi și relația noastră! (...) Nu (n.r. nu ar fi de acord să facă pasul cel mare în competiție chiar dacă Alexandru se răzgândește). Am discutat și am stabilit 100% că îl vom face afară, dacă așa este să fie”, a precizat Giulia la Mireasa - Capriciile Iubirii.

Mai mult, Alexandru a afirmat că ar fi făcut pasul cel mare în competiția show-ului matrimonial dacă iubita lui ar fi fost sinceră cu el încă de la începutul relației.

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„Contează foarte mult sinceritatea! Pentru că aș fi avut timp, pe tot parcursul emisiunii până în prezent, să o cunosc mult mai mult. Atunci, eu îmi puteam asuma orice! Am așa un sentiment pentru minciună, dar o iubesc enorm și simt foarte multe lucruri pentru ea.

Dar în același timp mă oprește lucrul acesta și nu pot! Este vorba de viitorul meu. Sunt destul de conștient și de matur pentru că vreau să mă căsătoresc o singură dată în viață. Nu vreau un divorț. Dacă așa a fost să fie, toate se vor rezolva odată cu trecerea timpului”, a dezvăluit băiatul în emisia live de la Mireasa - Capriciile Iubirii, de pe 9 iunie 2026.

Coalj cu Giulia și Alexandru la Mireasa
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Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai tari momente pot fi vizionate și pe canalul de YouTube.

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