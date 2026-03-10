Mireasa, sezon 13. Claudia a tras-o la răspundere pe Diana, după ce aceasta s-a arătat interesată de Daniel. Ce s-a aflat

Surprinsă de interesul Dianei pentru Daniel, Claudia a decis să o confrunte pe Diana, ca să afle adevărul. Află ce s-a întâmplat, în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Claudia a tras-o la răspundere pe Diana, după ce aceasta s-a arătat interesată de Daniel. Ce s-a aflat în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii

Diana a arătat interes pentru Daniel, lucru ce a pus-o pe gânduri pe Claudia.

„Diana, tu când ți-ai dat seama că ai atracție pentru Dorian, Marian și Daniel? De acasă sau de aici?”, a întrebat concurenta.

„De acasă. De acasă eu am fost atrasă de Marian, eu am venit aici să clarific situația cu Marian. Dar ceva pozitiv am făcut la Dorian, dar mai mult la Daniel, Dorian e micuț pentru mine. La Daniel am văzut mai multe lucruri potrivite, vârsta, o anumită maturitate, e un bărbat serios, este atent, grijuliu, știe ce vrea. Are calități. E capabil să țducă o conversație”, a mărturisit Diana. „Eu nu înțeleg la tine, Diana, faptul că ai zis că ai mai avut în trecut genul lui de bărbat”, a fost replica dată de Claudia.

„Și care e problema ta?”, a întrebat Diana.

„De ce ai accepta o persoană ca cineva din trecut”, a întrebat Claudia, iar răspunsul nu a întârziat să apară: „Și care e problema ta, fato? Mie îmi place, gata. Mie îmi place!”.

„Eu cred că tu nu ai venit pentru Marian, tu ai venit pentru altcienva, de fapt”, a fost concluzia Claudiei, în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Ce detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus, în care Claudia a tras-o la răspundere pe Diana.

Ulterior, chiar și Marian a luat-o la rost pe Diana și a dorit să afle răspunsuri la anumite întebări ce îl frământau de ceva timp. Tânărul a dorit să afle de ce lucrurile nu au mers bine între ei.

