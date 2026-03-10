Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Claudia a tras-o la răspundere pe Diana, după ce aceasta s-a arătat interesată de Daniel. Ce s-a aflat

Mireasa, sezon 13. Claudia a tras-o la răspundere pe Diana, după ce aceasta s-a arătat interesată de Daniel. Ce s-a aflat

Surprinsă de interesul Dianei pentru Daniel, Claudia a decis să o confrunte pe Diana, ca să afle adevărul. Află ce s-a întâmplat, în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 10:46 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 13:04

Interesul pe care Diana i l-a arătat lui Daniel a stârnit surprindere în casă, mai ales pentru Claudia. Aceasta nu crede că Diana s-a întors pentru Marian, așa că a decis să o confrunte. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Claudia a tras-o la răspundere pe Diana, după ce aceasta s-a arătat interesată de Daniel. Ce s-a aflat în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii

Diana a arătat interes pentru Daniel, lucru ce a pus-o pe gânduri pe Claudia.

„Diana, tu când ți-ai dat seama că ai atracție pentru Dorian, Marian și Daniel? De acasă sau de aici?”, a întrebat concurenta.

„De acasă. De acasă eu am fost atrasă de Marian, eu am venit aici să clarific situația cu Marian. Dar ceva pozitiv am făcut la Dorian, dar mai mult la Daniel, Dorian e micuț pentru mine. La Daniel am văzut mai multe lucruri potrivite, vârsta, o anumită maturitate, e un bărbat serios, este atent, grijuliu, știe ce vrea. Are calități. E capabil să țducă o conversație”, a mărturisit Diana. „Eu nu înțeleg la tine, Diana, faptul că ai zis că ai mai avut în trecut genul lui de bărbat”, a fost replica dată de Claudia.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Daniel a făcut un gest ce a lăsat-o fără cuvinte pe Claudia! Ce s-a întâmplat între cei doi

„Și care e problema ta?”, a întrebat Diana.

„De ce ai accepta o persoană ca cineva din trecut”, a întrebat Claudia, iar răspunsul nu a întârziat să apară: „Și care e problema ta, fato? Mie îmi place, gata. Mie îmi place!”.

„Eu cred că tu nu ai venit pentru Marian, tu ai venit pentru altcienva, de fapt”, a fost concluzia Claudiei, în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Ce detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus, în care Claudia a tras-o la răspundere pe Diana.

Ulterior, chiar și Marian a luat-o la rost pe Diana și a dorit să afle răspunsuri la anumite întebări ce îl frământau de ceva timp. Tânărul a dorit să afle de ce lucrurile nu au mers bine între ei.

colaj foto cu claudia, marian si diana de la mireasa sezonul 13
+5
Mai multe fotografii

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

Mireasa, sezon 13. Daniel a făcut un gest ce a lăsat-o fără cuvinte pe Claudia! Ce s-a întâmplat între cei doi...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cât costă maşina cu care Mirel Rădoi a fost la negocierile cu Gigi Becali. Valorează cât cinci apartamente în Bucureşti Cât costă maşina cu care Mirel Rădoi a fost la negocierile cu Gigi Becali. Valorează cât cinci apartamente în Bucureşti
Observatornews.ro A plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei ani A plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei ani
Antena 3 Robotul umanoid Digit va prelua job-ul pe care nu-l mai vrea nimeni şi va rezolva criza forţei de muncă pentru mulţi giganţi mondiali Robotul umanoid Digit va prelua job-ul pe care nu-l mai vrea nimeni şi va rezolva criza forţei de muncă pentru mulţi giganţi mondiali

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Citește și
Mireasa, sezon 13. Daniel a făcut un gest ce a lăsat-o fără cuvinte pe Claudia! Ce s-a întâmplat între cei doi
Mireasa, sezon 13. Daniel a făcut un gest ce a lăsat-o fără cuvinte pe Claudia! Ce s-a întâmplat între cei doi
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Marian a făcut-o pe Diana să plângă după ce i-a adus acuzații grave. Ce i-a reproșat
Mireasa, sezon 13. Marian a făcut-o pe Diana să plângă după ce i-a adus acuzații grave. Ce i-a reproșat
Demet Özdemir se află în vacanță aproape de România. Ce destinație a ales vedeta
Demet Özdemir se află în vacanță aproape de România. Ce destinație a ales vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Război în Iran, ziua 11: Bursa americană a închis în creștere după declarațiile lui Trump | Războiul, „o excursie pe termen scurt” în viziunea președintelui SUA
Război în Iran, ziua 11: Bursa americană a închis în creștere după declarațiile lui Trump | Războiul, „o... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini... Elle
Ramona Olaru este tratată ca o prințesă! Cum a fost așteptată acasă de iubitul pe care îl ține ascuns
Ramona Olaru este tratată ca o prințesă! Cum a fost așteptată acasă de iubitul pe care îl ține ascuns Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat HelloTaste.ro
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două... Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Decizia radicală luată de Ilie Bolojan în privința Oanei Țoiu. Ce a cerut Sorin Grindeanu
Decizia radicală luată de Ilie Bolojan în privința Oanei Țoiu. Ce a cerut Sorin Grindeanu BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Horoscopul dușmanului ascuns: De ce zodii trebuie să se ferească Taurul în 2026?
Horoscopul dușmanului ascuns: De ce zodii trebuie să se ferească Taurul în 2026? Kudika
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră Redactia.ro
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026 Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x